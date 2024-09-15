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Кара забил в первом матче за «Сибирь» – «Авангарду»

Владислав Кара забил в первом матче за «Сибирь».

26-летний форвард поразил ворота «Авангарда» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Напомним,  «Сибирь» выменяла Кару у «Витязя», отдав права на чешского форварда Ениша и деньги.

Опубликовано: Sports
logoАвангард
logoСибирь
logoКХЛ
logoВладислав Кара
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