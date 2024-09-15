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Гераськин о «Металлурге»: «Все хорошо должно быть. Выкарабкаемся из ямы так же, как и залезли. Все вместе»

Игорь Гераськин высказался о результатах «Металлурга».

После поражения от «Ак Барса» (0:2) команда из Магнитогорска занимает 11-е место в Восточной конференции. В пяти матчах у них два очка.

– После неудачного старта вас уже хоронят в медиа. Насколько следишь за этим?

– Нет, стараюсь не читать. Все делаем как обычно. Где-то не везет, но везение тоже надо заслужить. Надо выкарабкиваться из этой ситуации.

– Есть понимание, как выкарабкиваться?

– Все через работу. Если красивые голы не получаются, то нужно трудовой какой-то создать. Хотя бы один гол такой забить, и все пойдет.

– В будущее оптимистично смотришь?

– Все хорошо должно быть. Выкарабкаемся из ямы так же, как и залезли. Все вместе, – сказал форвард «Металлурга».

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoИгорь Гераськин
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