Гераськин о «Металлурге»: «Все хорошо должно быть. Выкарабкаемся из ямы так же, как и залезли. Все вместе»
Игорь Гераськин высказался о результатах «Металлурга».
После поражения от «Ак Барса» (0:2) команда из Магнитогорска занимает 11-е место в Восточной конференции. В пяти матчах у них два очка.
– После неудачного старта вас уже хоронят в медиа. Насколько следишь за этим?
– Нет, стараюсь не читать. Все делаем как обычно. Где-то не везет, но везение тоже надо заслужить. Надо выкарабкиваться из этой ситуации.
– Есть понимание, как выкарабкиваться?
– Все через работу. Если красивые голы не получаются, то нужно трудовой какой-то создать. Хотя бы один гол такой забить, и все пойдет.
– В будущее оптимистично смотришь?
– Все хорошо должно быть. Выкарабкаемся из ямы так же, как и залезли. Все вместе, – сказал форвард «Металлурга».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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