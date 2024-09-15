Экс-вратарь «Сан-Хосе» и «Миннесоты» Стэлок завершил карьеру. Он будет освещать матчи «Шаркс» на радио и ТВ

Экс-вратарь «Сан-Хосе» и «Миннесоты» Алекс Стэлок завершил карьеру.

37-летний американец будет освещать матчи «Шаркс» на радио и телевидении.

Стэлок отыграл в НХЛ 11 сезонов. В его активе 179 игр в регулярных чемпионатах при 70 победах и 11 шатаутах (90,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,70).

В 2020 году игрок чуть не завершил карьеру из-за миокардита в результате осложнения после перенесенного ковида.

В сезоне-2022/23 он провел 27 матчей за «Чикаго » (последний клуб Стэлока в НХЛ ) и вошел в тройку претендентов на приз за верность хоккею – «Билл Мастертон Трофи».