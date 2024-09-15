Экс-вратарь «Сан-Хосе» и «Миннесоты» Стэлок завершил карьеру. Он будет освещать матчи «Шаркс» на радио и ТВ
Экс-вратарь «Сан-Хосе» и «Миннесоты» Алекс Стэлок завершил карьеру.
37-летний американец будет освещать матчи «Шаркс» на радио и телевидении.
Стэлок отыграл в НХЛ 11 сезонов. В его активе 179 игр в регулярных чемпионатах при 70 победах и 11 шатаутах (90,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,70).
В 2020 году игрок чуть не завершил карьеру из-за миокардита в результате осложнения после перенесенного ковида.
В сезоне-2022/23 он провел 27 матчей за «Чикаго» (последний клуб Стэлока в НХЛ) и вошел в тройку претендентов на приз за верность хоккею – «Билл Мастертон Трофи».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Yahoo Sports
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