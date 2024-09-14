Кадейкин о сокращении предсезонки в КХЛ: «Месяца более чем достаточно. Сидеть с июля на базах – это уже пережиток прошлого»
— Как вы оцениваете сокращение сроков предсезонной подготовки?
— Очень положительно! У меня много мыслей по этому поводу, можно проводить дискуссии об этом. Месяца более чем достаточно, в этом году мы занимались с ребятами в Москве, готовились по той программе, которая тебе больше подходит.
Было очень комфортно, при этом мы находились дома со своими семьями, но выполняли те же упражнения, что и на предсезонных сборах, сидя где-то на базах. Если честно — это уже пережиток прошлого. Бенуа приехал и сказал, что это для него самая длинная предсезонка. Что бы он сказал, если бы мы собирались 10 июля!
Хотел бы еще обратить внимание на то, что можно приехать и без «кубиков» на сбор, но сейчас такая конкуренция — куча ребят без контрактов, ты дурака особо не поваляешь. Те, кто пренебрежительно относится к себе, могут очень сильно пожалеть из-за возросшего уровня конкуренции внутри команд.
Не вижу смысла собираться и бегать по стадиону, кроссы, отрезки. Если ребята считают это нужным и полезным — нет проблем сделать это у себя дома по программе, – сказал форвард «Трактора».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий