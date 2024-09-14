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Кадейкин о сокращении предсезонки в КХЛ: «Месяца более чем достаточно. Сидеть с июля на базах – это уже пережиток прошлого» 

Александр Кадейкин высказался о сокращении предсезонки в КХЛ.

— Как вы оцениваете сокращение сроков предсезонной подготовки?

— Очень положительно! У меня много мыслей по этому поводу, можно проводить дискуссии об этом. Месяца более чем достаточно, в этом году мы занимались с ребятами в Москве, готовились по той программе, которая тебе больше подходит. 

Было очень комфортно, при этом мы находились дома со своими семьями, но выполняли те же упражнения, что и на предсезонных сборах, сидя где-то на базах. Если честно — это уже пережиток прошлого. Бенуа приехал и сказал, что это для него самая длинная предсезонка. Что бы он сказал, если бы мы собирались 10 июля!

Хотел бы еще обратить внимание на то, что можно приехать и без «кубиков» на сбор, но сейчас такая конкуренция — куча ребят без контрактов, ты дурака особо не поваляешь. Те, кто пренебрежительно относится к себе, могут очень сильно пожалеть из-за возросшего уровня конкуренции внутри команд. 

Не вижу смысла собираться и бегать по стадиону, кроссы, отрезки. Если ребята считают это нужным и полезным — нет проблем сделать это у себя дома по программе, – сказал форвард «Трактора».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoТрактор
logoКХЛ
logoАлександр Кадейкин
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