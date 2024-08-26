Александр Кожевников: «У «Трактора» один из лучших составов в КХЛ. С оценками канадского штаба не тороплюсь. Работу Гру увидим ближе к зиме»

Теги Салават Юлаев Трактор КХЛ Бенуа Гру Александр Кожевников Александр Кадейкин Андрей Светлаков Хоккей

Александр Кожевников считает, что у «Трактора» один из лучших составов в КХЛ.

– Что скажете о «Тракторе» и канадце Гру?

– У Челябинска один из лучших составов в КХЛ, последний плей-офф это доказал.

Например, еще весной все удивлялись, что «Трактор» в плей-офф прошел «Салават Юлаев». Но вы посмотрите, как за лето Челябинск укрепился, особенно в центре за счет Светлакова и Кадейкина – и как та же Уфа на этом фоне просела. Теперь это команды разных масштабов.

А с оценками работы канадского штаба не тороплюсь. Сейчас «Трактор» играет на эмоциях от назначения Гру. Его работу увидим ближе к зиме.

Посмотрим, нагружали ли «Трактор» летом – или в сезон он заходит на легких ногах. Иностранные тренеры этот приемчик нам часто демонстрировали, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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10 комментариев
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В каком смысле разных масштабов? Не слишком ли преувеличиваете уважаемый? А насчет Кадейкина я ещё после его перехода писал, что в СКА он станет середняком, так что мы еще посмотрим на его игру у трактористов и вообще для СЮ Трактор теперь вроде красной тряпицы.
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Ответ znaushchiy
Ну если уж Трактор для Салавата вроде красной тряпицы, то Салават для Трактора вроде разового носового платка, высморкались пару раз в одну калитку и отдали Гришке Панину на память. А масштабированием тут вообще нет смысла заниматься.
Ежегодно в регулярках Трактор в играх с СЮ вместо носового платка сморкается в свою калитку себе на брюки. После чего у СЮ естественный недонастрой на Трактор в плэй-офф, откуда и сенсационный результат.
+7
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+4
Ответ sumskoy
Ребята...о чём спор? - Кубок Гагарина в этом сезоне однозначно едет в Челябу. Всё остальное - пустые разговоры.
В этом году ротенберга дадут наверно. Вот увидешь.
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Голову в троллейбусе напекло???
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Да хорош Вам кусаться. Сезон покажет. Если как прошлый раз не будет сливать трактору.посмотрим.прошлом году что сказали нам пофиг мы за проигрыш деньги получили и всё. Так что здесь играки не причём что скажет сверху так и будет. Удачи всем командам.
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Ребята...о чём спор? - Кубок Гагарина в этом сезоне однозначно едет в Челябу. Всё остальное - пустые разговоры.
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Кажэва, вместо того чтобы нести мерзкие похмельные пасквили на иностранных тренеров лучше сам встань на мостик и покажи какой ты крутой знаток того как лучше надо тренировать. А так вся твоя алкочушь уже всех достала
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