Александр Кожевников: «У «Трактора» один из лучших составов в КХЛ. С оценками канадского штаба не тороплюсь. Работу Гру увидим ближе к зиме»

Александр Кожевников считает, что у «Трактора» один из лучших составов в КХЛ.

– Что скажете о « » и канадце Гру?

– У Челябинска один из лучших составов в , последний плей-офф это доказал.

Например, еще весной все удивлялись, что «Трактор» в плей-офф прошел « ». Но вы посмотрите, как за лето Челябинск укрепился, особенно в центре за счет и – и как та же Уфа на этом фоне просела. Теперь это команды разных масштабов.

А с оценками работы канадского штаба не тороплюсь. Сейчас «Трактор» играет на эмоциях от назначения Гру. Его работу увидим ближе к зиме.

Посмотрим, нагружали ли «Трактор» летом – или в сезон он заходит на легких ногах. Иностранные тренеры этот приемчик нам часто демонстрировали, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.