Никитин о 19-летнем защитнике «Локомотива» Ульеве: «Неожиданный бонус для нас. У парня большое сердце – пример для всех! Я и сыну говорю – смотри, с каким ростом можно играть»

Игорь Никитин отметил игру 19-летнего защитника «Локомотива» Марка Ульева

Хоккеист (170 см, 72 кг) провел 3 матча в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ со средним игровым временем 14:47.

В прошлом сезоне Ульев был признан лучшим защитником Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

– Третий матч в сезоне Марк Ульев проводит. Кажется, солидно выглядит. Ваша оценка всех трех матчей?

– Здорово. Неожиданный бонус для нашей команды. У парня просто большое сердце – это пример для всех! Я и своему сыну говорю – смотри, с каким ростом можно играть в хоккей, – сказал главный тренер ярославцев.