Никитин о 19-летнем защитнике «Локомотива» Ульеве: «Неожиданный бонус для нас. У парня большое сердце – пример для всех! Я и сыну говорю – смотри, с каким ростом можно играть»
Игорь Никитин отметил игру 19-летнего защитника «Локомотива» Марка Ульева
Хоккеист (170 см, 72 кг) провел 3 матча в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ со средним игровым временем 14:47.
В прошлом сезоне Ульев был признан лучшим защитником Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.
– Третий матч в сезоне Марк Ульев проводит. Кажется, солидно выглядит. Ваша оценка всех трех матчей?
– Здорово. Неожиданный бонус для нашей команды. У парня просто большое сердце – это пример для всех! Я и своему сыну говорю – смотри, с каким ростом можно играть в хоккей, – сказал главный тренер ярославцев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Локомотива»
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