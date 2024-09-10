«Нэшвилл» продлил контракт с Пярссиненом на год и 775 тысяч долларов. У форварда 37 очков в 89 играх в НХЛ

«Нэшвилл» продлил форварда Юусо Пярссинена на год и 775 тысяч долларов

Соглашение с 23-летним финским нападающим является односторонним.

В прошлом сезоне игрок, выбранный в 7-м раунде драфта НХЛ-2019 под общим 210-м номером, провел 44 матча за «Предаторс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 12 (8+4) очков.

Всего в лиге у него 89 игр и 37 (14+23) баллов.

Также клуб из Теннесси подписал новый контракт с защитником Марком Дель Гайзо – двусторонний на один год (зарплата в НХЛ – 775 тысяч долларов, в АХЛ – 125 тысяч).

24-летний американец в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ и сыграл 9 матчей в регулярном чемпионате, набрав 3 (0+3) очка при полезности «+2» и среднем времени на льду 16:27.