Трямкин о сохранении костяка «Автомобилиста»: «Это важно в плане микроклимата. Есть чувство плеча рядом – мы можем положиться друг на друга»

Никита Трямкин высказался об изменениях в составе «Автомобилиста».

– Насколько важно для атмосферы, что костяк команды остается неизменным?

– Это важно в плане микроклимата: мы все друг друга знаем, несколько ребят ушли, пришли два-три новичка. Есть чувство настоящего плеча рядом – мы можем положиться друг на друга.

Когда хорошо знаешь своего партнера, с которым играешь в меньшинстве, можно больше доверять друг другу, лучше взаимопонимание и есть элементарная поддержка. Это как семья.

– Как влились в команду новички Лайпсик и Меркли?

– Все в рабочем режиме, для ребят что-то новое, о чем-то они в курсе. Думаю, к началу чемпионата процесс притирания подойдет к концу.

– После ухода возрастных игроков вы с Анатолием Голышевым готовы принять лидерство в раздевалке?

– Мы готовы, почему нет? Все когда-то меняется, ничего страшного в этом мы не видим, – сказал защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин.