Разин о Трямкине и Голышеве: «На войне все средства хороши. Они бьются за команду, играют на 300%. Это не те дети, которые были у меня в руках»

Андрей Разин оценил игру Никиты Трямкина и Анатолия Голышева за «Автомобилист».

Сегодня « » проиграл екатеринбургскому клубу в шестом матче 1/2 финала Кубка Гагарина – 3:5. « » сравнял счет в серии – 3-3.

Никита Трямкин набрал 1+1 в этом матче, сделал 2 голевые передачи.

Решающий 7-й матч за выход в финал Кубка Гагарина состоится 15 апреля в Магнитогорске.

– Трямкин активно подключался, вас это удивило?

– Конечно, я стоял у истоков карьеры Трямкина. Он молодец. И Голышев, и Трямкин уже не те дети, которые были у меня в руках. Они понимают степень ответственности.

На войне все средства хороши, они бьются за команду. Остается только поаплодировать, люди играют не на 100, не на 200, а на 300% от своих возможностей, – сказал главный тренер Металлурга».

работал главным тренером «Автомобилиста» в 2015-2016 годах. и Анатолий Голышев играли под его руководством на этом отрезке.