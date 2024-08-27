Расширение КХЛ – все варианты: от клубов из Сербии до возвращения бывших участников

Просто так никого не возьмут.

В КХЛ опять серьезно говорят о появлении новых клубов. Эксперт Алексей Дементьев рассказал «РБ Спорт», что ходят слухи о пополнении лиги сразу тремя клубами.

Формально новый участник КХЛ вполне может появиться в любой стране или любом городе России. По факту для этого нужны две вещи: стабильное финансирование и современная арена, соответствующая регламенту. С иностранными клубами нужно отдельно продумать варианты с перелетами и размещением команд.

На все слухи о появлении новичков уже ответил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов: «Здесь главное в погоне за новыми участниками и популяризацией лиги сделать так, чтобы чемпионат не пострадал с точки зрения конкуренции, которой удалось добиться. Были различные интересанты, где люди готовы были наскрести денег на пол зарплат, но лиге не интересен клуб, который будет занимать последние места в таблице ».

Выводы действительно хорошие. Но напрашивается вопрос: есть ли вообще хоть какие-то варианты для расширения КХЛ прямо сейчас?

В лиге много неопределенностей: мешают поправки в регламенте и неясности после приобретения независимости от ФХР

Определение КХЛ, которое дано на официальном сайте, говорит само за себя. КХЛ – это в первую очередь международная лига, созданная для развития хоккея не только в России, но и в других странах Европы и Азии.

Сейчас статус международной лиги поддерживают только два клуба – «‎Динамо» из Беларуси и «‎Барыс» из Казахстана. Номинально КХЛ еще сотрудничает с Китаем за счет присутствия «‎Куньлуня». Правда, на данный момент команда базируется в Мытищах и пока не возвращается в Пекин.

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Руководство КХЛ вроде бы постоянно ищет пути расширения КХЛ. Президент лиги Алексей Морозов говорил год назад: «Заинтересована ли лига в расширении количества участников КХЛ? Если будет желание у клуба, у которого будет развита инфраструктура, то мы не против рассмотреть этого претендента».

Пока непонятно, как скоро в КХЛ могут появится новые клубы. Совсем недавно были внесены правки в регламент: теперь состав участников чемпионата утверждается сразу на пять сезонов.

Трактовать это можно по-разному. Либо число команд останется прежним на длительный срок и новые участники появятся не раньше сезона-2029/30. Либо количество команд все-таки действительно увеличится, но сразу на пять лет.

Прямо сейчас уже есть список клубов на сезон-2024/25. Там сохранились такие же 23 команды, которые играли в лиге ранее. Естественно, что в сезоне-2024/25 никто уже не добавится.

Помимо этого интересно, как теперь КХЛ решит вопрос о включении иностранных клубов. Раньше на это сильно влияло сотрудничество КХЛ с ФХР. В таком случае у лиги в приоритете всегда были российские команды, а иностранные участники появлялись лишь с одобрения Федерации.

Сейчас это уже не имеет значения: совсем недавно КХЛ стала полностью независимой от ФХР. Это понимается так: все вопросы о включении новых клубов в лигу будут решаться в интересах непосредственно самой КХЛ. Информацию подтвердил и все тот же Доброхвалов – лига выберет только сильных новичков.

В КХЛ ждут клуб из Сербии, но это похоже на очередной провальный проект

Несмотря на определенные сложности взаимодействия России с другими странами, слухи о появлении новых иностранных клубов возникают регулярно. За последние несколько лет были разговоры о сотрудничестве как минимум с тремя разными странами.

Самое актуальное на данный момент – присоединение команды из Сербии. Об этом заговорил журналист «‎СЭ» Артур Хайруллин. Сейчас в Сербии есть две команды – «‎Црвена Звезда» и «‎Войводина». Оба клуба играют на уровне Интернациональной хоккейной лиги (IHL), которая объединяет также команды из Хорватии и Словении.

Пополнение из Сербии смотрится неоднозначно. С одной стороны, это поможет лиге развивать иностранное сотрудничество и расширит аудиторию КХЛ. В Сербии довольно активная фан-база, которая ярко поддерживает команды на футболе и баскетболе. Морозов ставил в пример «‎Црвену Звезду» и объяснял , что по ней все вопросы упираются в инфраструктуру.

С другой стороны, команда из Сербии никак не усилит состав участников КХЛ, к чему так стремится руководство лиги. Дело в том, что обе команды значительно уступают даже соперникам из Хорватии и Словении. Например, «‎Войводина» в прошлом сезоне-2023/24 заняла восьмое место в IHL (всего там десять участников).

Чуть лучше ситуация у «‎Црвены Звезды», которая дошла до финала и там проиграла словенскому «‎Триглав Крань». Тут все равно важно помнить: хоккей в Сербии далек от идеала. Местная сборная играет в четвертом по рангу дивизионе и занимает 31-е место в рейтинге ИИХФ.

Конечно, любую похожую команду может выручить конкурентоспособный состав из игроков Северной Америки и Европы. У всех иностранных участников КХЛ есть важный плюс – на них не распространяется лимит легионеров. Соберет ли клуб из Сербии сильных иностранцев? Хватит ли на это бюджета? Вопросов больше, чем реальных ответов.

При таком раскладе сотрудничество с Сербией напоминает приход хорватского «Медвешчака» в КХЛ. Команда из Загреба провела в российской лиге четыре сезона (2013-2017). За то время «Медвешчак» вышел всего раз в плей-офф, где за четыре матча проиграл пражскому «Льву» (0-4).

Тогда «Медвешчак» во многом состоял из приглашенных игроков из Канады, Америки и других стран, помимо Хорватии. В итоге у клуба быстро появились проблемы с финансами, который сначала привели к возвращению в Австрийскую хоккейную лигу, а потом и вовсе к распаду клуба.

Помимо «Медвешчака» в КХЛ было достаточно примеров сотрудничества с разными странами, но в редко это приносило результат в рамках лиги.

Вот полный список:

Лучший результат среди всех иностранных участников на данный момент у чешского «Льва». Во втором сезоне в КХЛ команда дошла до финала Кубка Гагарина. Тогда «Лев» проиграл «Металлургу» в семи матчах (3-4). Та серия по-прежнему входит в число самых зрелищных в КХЛ: 17 073 зрителя собралось на игре в Праге. На тот момент это стало рекордом по посещаемости в лиге.

Варианты по клубам есть в ОАЭ и Турции, но пока там откладывают переговоры

У КХЛ действительно существуют возможности расширения через ОАЭ и Турцию. Правда, пока это на уровне слухов и обсуждений. О первом варианте говорят еще с 2021 года, когда случился вынесенный в Дубай матч «Авангарда» и «Ак Барса» (1:3). С тех пор никакой конкретики так и не появилось.

Президент хоккейной лиги ОАЭ Владимир Бурдун в разговоре с «Матч ТВ» дал четко понять, что Дубай совершенствуется в плане хоккея. Прямо сейчас там готовится тренировочная арена, которая соответствует нормам КХЛ. Но при этом никакие конкретные переговоры о внедрении в российскую лигу клуба из ОАЭ не ведутся.

Неоднозначная ситуация и с Турцией. В мае российская и турецкая федерации хоккея подписали меморандум о сотрудничестве. Со стороны Турции возникло желание заявил клуб не только в КХЛ, но и на уровнях МХЛ и ВХЛ. Хотя это совсем не требуется: представительство молодежной команды в МХЛ – обязанность только российских клубов.

Позже Алексей Морозов опроверг информацию о том, что Федерация хоккея Турции ведет переговоры с лигой.

Расширение возможно и с помощью местных клубов. Практика с «Ладой» это подтверждает

Участие иностранных клубов – это всегда проблемы с логистикой, организацией перелетов команд и дополнительные траты. Но в КХЛ определенно просится 24-й участник. С таким количеством создавалась лига и такое число бралось за эталон, когда клубов становилось больше.

Четное число клубов сразу уравновешивает возможности конференций. Иначе возникают трудности и с календарем, и с интригой перед плей-офф. Если убрать варианты с иностранными участниками, то в России по-прежнему остаются возможности локального расширения.

В сезоне-2023/24 в КХЛ вернулась тольяттинская «Лада». После неудачных предыдущих попыток захода в КХЛ, связанных с финансовыми трудностями, «Лада» предоставила КХЛ гарантии сразу на три сезона и закрыла вопрос по деньгам за счет спонсорства от «АвтоВАЗа».

В итоге возвращение оказалось вполне успешным. Команда завершила регулярку на седьмом месте Востока и вышла в плей-офф. Там «Лада» проиграла «Авангарду» (1-4). Пока до финала тольяттинской команде далеко, но разнообразия лиге она определенно добавила.

Кто же еще может зайти в КХЛ?

● Команда, возвращение которой явно ждет большинство болельщиков, – новокузнецкий «Металлург». Местные власти частенько заявляют о таких планах. И у Новокузнецка есть важная составляющая – обновленная арена, подходящая под регламент КХЛ.

Правда, по Новокузнецку важны другие нюансы. На открытии той самой реконструированной арены губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сказал: «Если говорить про возвращение в КХЛ, то все зависит от нашей команды. Как только она займет первое место в ВХЛ, тогда будем говорить о КХЛ».

Совсем непонятно, зачем губернатору это надо, ведь система повышения в классе между лигами давно отменена. Но именно с этим у «Металлурга» есть проблемы. После ухода из КХЛ в сезоне-2017/18 команда не добралась до чемпионства в ВХЛ: до финала дошла лишь раз в сезоне-2020/21, где довольно быстро проиграла «Югре» (1-4).

● Больше шансов пока у красноярского «Сокола». О его присоединении говорят уже не первый год. До этого «Сокол» никогда не участвовал в КХЛ, но сейчас есть возможность попробовать. В сезоне-2022/23 клуб сенсационно провел сезон в ВХЛ, завершив регулярку на третьем месте и дойдя до финала. После этого и появились первые слухи о переходе в КХЛ.

Красноярск имеет достаточно предприятий, которые вполне могут взять на себя финансирование клуба. К тому же «Сокол» совсем недавно обзавелся новой «Платинум-Ареной» на семь тысяч зрителей. Все это поможет клубу в будущем, если команда все-таки подаст заявку на вступление в лигу.

● Пермский «Молот» определенно выигрывает за счет яркой посещаемости матчей. В прошлом году на игры команды в среднем собиралось 3620 зрителей. В последние три года «Молот» регулярно проходит в плей-офф, но дальше первого раунда задержаться не получается.

Зато у команды в будущем появится новый стадион, который вместит более 10 тысяч зрителей. Такая большая арена есть даже не у каждого клуба КХЛ. Правда, пока о сроках завершения строительства ничего не известно. Совсем недавно определился только подрядчик будущей «Пермь-Арены» – им стала та же фирма, которая построила нынешнюю «ЦСКА-Арену».

● Чемпион ВХЛ сезона-2021/22 и участник двух последних полуфиналов – однозначный претендент на включение в КХЛ. Речь идет про тюменский «Рубин». «Рубин» вполне может добавить интриги в КХЛ со стороны спортивной составляющей. Клуб часто получает награды в ВХЛ и за исключением отдельных сезонов регулярно участвует в плей-офф.

Но и тут есть трудности с ареной. В 2017 году были анонсированы планы по модернизации местного дворца спорта. В частности планировалось увеличение вместительности до 7000 зрителей (сейчас там помещаются 3000). От строительства новой арены руководство отказалось из-за дороговизны проекта.

● Пока далека от возвращения в КХЛ и «Югра». Бывший главный тренер клуба Вадим Епанчинцев (сейчас возглавляет «Сибирь») настраивал на это пространными цитатами: «Не считаю, что «Югра» – это понижение. Потому что знаю, как работает менеджмент, как развивается команда. Думаю, со временем «Югра» будет снова играть в КХЛ».

Реальных действий для этого все еще нет.

Прежде чем подать заявку в КХЛ, всем клубам также стоит задуматься о перспективах участия в лиге. В мае 2017 года в КХЛ был внедрен рейтинг, оценивающий потенциал клубов.

В расчете используются данные трех сезонов и включаются следующие показатели: достижения, стоимость этого результата, финансирование и другие компоненты, которые включают даже деятельность клубов в социальных сетях.

И каждая команда-участница КХЛ должна понимать, что низкий рейтинг рано или поздно приведет к вылету из лиги.

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; Bulkin Sergey/Global Look Press ; czbg.net ; hktriglav.si ; vk.com/metallurgnk ; vk.com/hc.molot