Кожевников о самом ярком новичке ЦСКА: «Гурьянов. Если бы нерадивый агент не увез его за океан в 18 лет, сегодня был бы звездой»

Теги ЦСКА Лада НХЛ КХЛ Александр Кожевников Денис Гурьянов Хоккей

Александр Кожевников поделился мыслями о группе новичков ЦСКА.

– Что скажете о группе новичков ЦСКА?

– Во-первых, это очень хорошо, что мы возвращаем из Северной Америки домой крепких игроков, которые не получили в НХЛ полноценного шанса и застряли между лигами.

Во-вторых, им в КХЛ будет не менее тяжело, чем тому же Кузнецову. У ЦСКА, по сути, новая команда, но на нее будет особый настрой соперников. Плюс опять-таки здесь более оборонительный хоккей, чем за океаном, придется перестраиваться. Вчерашний матч со «Спартаком» это показал.

Кстати, я посмеялся, когда в прессе сказали, что новичкам ЦСКА ставят в раздевалке «Ласковый май». Если выбирается такой, так сказать, репертуар, то в ЦСКА, получается, на лед должны были вернуться Зубов, Буре или Федоров. Жаль, что это не так (смеется).

– Кто из дебютантов ЦСКА самый яркий?

– Назову форварда Гурьянова. Тренерский штаб ЦСКА сделал интересный ход, вчера против «Спартака» поставив его в ударное звено к Окулову и Каменеву. 

Гурьянов – в хорошем возрасте, со скоростью, с бросочком. Если бы в 18 лет из «Лады» его не увез бы за океан нерадивый агент, то сегодня был бы звездой, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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1 комментарий
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эка тебя алкаш накрыло. А что ему надо было, в ску или цыску перейти, тогда бы суперзвезда стал конечно же, да? иди позмеляйся
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