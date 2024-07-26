Роман Ротенберг: «В 2015-м СКА выиграл Кубок Гагарина, в тот же год победил и «Зенит». Надо обязательно повторить, смысл нашей работы – побеждать»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг оценил перспективы СКА и «Зенита» в новом сезоне.

В первом туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:0.

«В 2015 году, когда мы выиграли первый Кубок Гагарина в истории СКА, в тот же год победил и «Зенит», правильно? Поэтому надо обязательно повторить. Смысл нашей работы – побеждать. Поэтому сто процентов можем.

Усиление «Зенита»? Судя по первой игре, все сделано очень правильно. Здесь могу только поддержать выбор», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в Суперкубке, выложив фото в форме клуба: «Невероятная мощь! Смелый и красивый футбол – в лучших традициях самых зрелищных команд Евро»

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39 комментариев
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Смех и радость мы приносим людям!

Вот смысл вашей работы, Роман Борисович, продолжайте в том же духе!
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Ответ Ебздрогыч
Смех и радость мы приносим людям! Вот смысл вашей работы, Роман Борисович, продолжайте в том же духе!
Хватит писать оскорбительные комментарии про Йозе Марино, я не успеваю их лайкать((
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Зенит с тех пор взял ещё немного титулов, а вы Роман, кроме ведения тг канала, чем занимались?
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так в 2015 без баласта же(ротенберга) играли..
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Ответ Николай Бойко
Хватит писать оскорбительные комментарии про Йозе Марино, я не успеваю их лайкать((
Очень хороший комментарий))
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Смысл твоей работы языком трепать и веселить людей.
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Реально убого накидывает и жалко трепыхается. За два года "системы", поменял два состава. то ставки на молодёжь, то вдруг разогнал молодёжь и завёз ветеранов.
конченное тьфу
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Смысл вашей работы - транжирить народное достояние на личные утехи.
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Так с того момента Зенит уже 6 раз чашку брал, а СКА после 2017 даже в финал КГ не забирался. И все это под чутким руководством Роман Борисыча.

Сейчас скупим еще кого-нибудь молодого перспективного за 30+ годиков, а потом отлетим в 1/4 от очередного Автомобилиста)
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самое прекрасное это то что ска никогда больше не станет чемпионом россии !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ромка в своем примазавании к другим достижениям уже вышел за пределы хоккея)
Так, глядишь, скоро в другие сферы двинется, в науку, например)
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Смысл твой -тратить народные деньги на ветер
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Рёма, смысла в твоей работе нет никакого
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Надо папу, дядю и ещё видного дядю попросить и все будет нормально
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Как же хочется питерским взять в одном году футбол, хоккей и баскетбол до кучи... У них корона вырастет до такой степени что они проведут референдум и отделятся от страны 🤣🤣
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Ответ catcher69
в чем их отличие и те и те сосут одну сиську управляются одним и тем же челом да все остальное одинаково кроме названий
Какой смысл что то объяснять человеку с таким уровнем русского языка.....
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Ответ anshef
Повтори, что тебе мешает. Или эта мысль, про повторить недавно в голову пришла.
Держи - "?".
Пользуйся!
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Ответ sazzone
А как надо правильно? Не хотеть выиграть все? Расскажите.
Ну не так же ... Ходить по головам не мое ... Может я и не прав
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Ответ KasperSurgut
Еще волейбол, Алекео зря, что ли позвали...
Алекно респект за Олимпиаду в Бразилии )
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Ответ PIT-BUL
Как же хочется питерским взять в одном году футбол, хоккей и баскетбол до кучи... У них корона вырастет до такой степени что они проведут референдум и отделятся от страны 🤣🤣
Еще волейбол, Алекео зря, что ли позвали...
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Ответ PIT-BUL
Как же хочется питерским взять в одном году футбол, хоккей и баскетбол до кучи... У них корона вырастет до такой степени что они проведут референдум и отделятся от страны 🤣🤣
А как надо правильно? Не хотеть выиграть все? Расскажите.
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У Зенита тренер есть, а у СКА телетренер.
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И это ещё сезон не начался::::
А его уже не остановить:
Ну что же, без Романа Борисовича за скучаю.
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Рома! Тебе до Семака как до луны.
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Остановите планету я сойду
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Очередной высер!
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Поиск аналогий - это и есть работа тренера СКА ?
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Повтори, что тебе мешает. Или эта мысль, про повторить недавно в голову пришла.
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Еххх честно не получается, да Ромка? жду не дождусь когда ты вылетишь в 1 раунде со своей командой
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С тренером это будет сделать проще.
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