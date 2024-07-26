Роман Ротенберг: «В 2015-м СКА выиграл Кубок Гагарина, в тот же год победил и «Зенит». Надо обязательно повторить, смысл нашей работы – побеждать»
Роман Ротенберг оценил перспективы СКА и «Зенита» в новом сезоне.
В первом туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:0.
«В 2015 году, когда мы выиграли первый Кубок Гагарина в истории СКА, в тот же год победил и «Зенит», правильно? Поэтому надо обязательно повторить. Смысл нашей работы – побеждать. Поэтому сто процентов можем.
Усиление «Зенита»? Судя по первой игре, все сделано очень правильно. Здесь могу только поддержать выбор», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в Суперкубке, выложив фото в форме клуба: «Невероятная мощь! Смелый и красивый футбол – в лучших традициях самых зрелищных команд Евро»
Вот смысл вашей работы, Роман Борисович, продолжайте в том же духе!
конченное тьфу
Сейчас скупим еще кого-нибудь молодого перспективного за 30+ годиков, а потом отлетим в 1/4 от очередного Автомобилиста)
Так, глядишь, скоро в другие сферы двинется, в науку, например)
Пользуйся!
А его уже не остановить:
Ну что же, без Романа Борисовича за скучаю.