Роман Ротенберг: «В 2015-м СКА выиграл Кубок Гагарина, в тот же год победил и «Зенит». Надо обязательно повторить, смысл нашей работы – побеждать»

Роман Ротенберг оценил перспективы СКА и «Зенита» в новом сезоне.

В первом туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:0.

«В 2015 году, когда мы выиграли первый Кубок Гагарина в истории СКА, в тот же год победил и «Зенит», правильно? Поэтому надо обязательно повторить. Смысл нашей работы – побеждать. Поэтому сто процентов можем.

Усиление «Зенита»? Судя по первой игре, все сделано очень правильно. Здесь могу только поддержать выбор», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в Суперкубке, выложив фото в форме клуба: «Невероятная мощь! Смелый и красивый футбол – в лучших традициях самых зрелищных команд Евро»