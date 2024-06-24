Перри о трех подряд проигранных финалах: «Я ищу другой результат. Не воспринимаю это как должное, такие шансы предоставляются нечасто»

Кори Перри высказался о возможности выиграть Кубок Стэнли с «Эдмонтоном».

«Ойлерс» проведут седьмой матч финальной серии против «Флориды».

Перри присоединился к канадскому клубу по ходу сезона после расторжения договора с «Чикаго». Кори проиграл три подряд финальных серии – в 2020 (за «Даллас»), 2021 (за «Монреаль») и 2022 годах (за «Тампу»).

«Я не воспринимаю эту возможность как должное. Я уже говорил это раньше: я подписывал контракт с «Эдмонтоном», не зная, что окажусь в таком положении.

Я подписал здесь контракт, надеясь, что мы сможем выиграть Кубок Стэнли.

Когда становишься свободным агентом и пытаешься подписать с кем-то контракт, ты не можешь просто подбросить монетку и узнать, у скольких команд есть шанс.

Такие шансы предоставляются нечасто. Последние несколько лет не были веселыми, поэтому я ищу другой результат», – сказал Кори Перри.