Перри о трех подряд проигранных финалах: «Я ищу другой результат. Не воспринимаю это как должное, такие шансы предоставляются нечасто»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Кори Перри НХЛ Хоккей

Кори Перри высказался о возможности выиграть Кубок Стэнли с «Эдмонтоном».

«Ойлерс» проведут седьмой матч финальной серии против «Флориды».

Перри присоединился к канадскому клубу по ходу сезона после расторжения договора с «Чикаго». Кори проиграл три подряд финальных серии – в 2020 (за «Даллас»), 2021 (за «Монреаль») и 2022 годах (за «Тампу»).

«Я не воспринимаю эту возможность как должное. Я уже говорил это раньше: я подписывал контракт с «Эдмонтоном», не зная, что окажусь в таком положении.

Я подписал здесь контракт, надеясь, что мы сможем выиграть Кубок Стэнли.

Когда становишься свободным агентом и пытаешься подписать с кем-то контракт, ты не можешь просто подбросить монетку и узнать, у скольких команд есть шанс.

Такие шансы предоставляются нечасто. Последние несколько лет не были веселыми, поэтому я ищу другой результат», – сказал Кори Перри.

7 комментариев
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Не часто говоришь?)
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Верните Перри его 2007й))
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Перри надо установить вечный недосягаемый рекорд по поражениям в финале с разными командами 😅
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Как говорится:от судьбы не уйдёшь
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Ответ Badagoshka
Не часто говоришь?)
Да, я чёт тоже орнул с этого)))
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