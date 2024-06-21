Экс-защитник «Авангарда» Куляш возглавил «Капитан» в МХЛ. Таратухин вошел в тренерский штаб

Денис Куляш стал главным тренером «Капитана».

В прошлом сезоне специалист входил в тренерский штаб Константина Касаткина.

В тренерский штаб Куляша вошел бывший форвард сборной России Андрей Таратухин. Он будет работать с нападающими в «Капитане».

Прежде Куляш также в качестве тренера возглавлял команду Национальной молодежной хоккейной лиги «Юнисон-Москва».

В КХЛ Куляш выступал за , « », « », « », «Автомобилист» и «Северсталь». Бывший хоккеист провел 511 матчей в регулярных чемпионатах в лиге и набрал 216 (98+118) очков.