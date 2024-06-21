Экс-защитник «Авангарда» Куляш возглавил «Капитан» в МХЛ. Таратухин вошел в тренерский штаб

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев ЦСКА Капитан Денис Куляш Андрей Таратухин КХЛ МХЛ Хоккей

Денис Куляш стал главным тренером «Капитана».

В прошлом сезоне специалист входил в тренерский штаб Константина Касаткина.

В тренерский штаб Куляша вошел бывший форвард сборной России Андрей Таратухин. Он будет работать с нападающими в «Капитане».

Прежде Куляш также в качестве тренера возглавлял команду Национальной молодежной хоккейной лиги «Юнисон-Москва».

В КХЛ Куляш выступал за ЦСКА, «Авангард», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Автомобилист» и «Северсталь». Бывший хоккеист провел 511 матчей в регулярных чемпионатах в лиге и набрал 216 (98+118) очков.

6 комментариев
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два румына :)
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помню бросок у него мега был
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О, успехов обоим, Таратухин наш герой двух чемпионств Салавата 💚
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В Омске родилась и спилась эта парочка)
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Ответ Shaiba Bash
О, успехов обоим, Таратухин наш герой двух чемпионств Салавата 💚
откуда два?
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Ответ Ermak71
откуда два?
2008 и 2011 года
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