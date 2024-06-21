Экс-защитник «Авангарда» Куляш возглавил «Капитан» в МХЛ. Таратухин вошел в тренерский штаб
Денис Куляш стал главным тренером «Капитана».
В прошлом сезоне специалист входил в тренерский штаб Константина Касаткина.
В тренерский штаб Куляша вошел бывший форвард сборной России Андрей Таратухин. Он будет работать с нападающими в «Капитане».
Прежде Куляш также в качестве тренера возглавлял команду Национальной молодежной хоккейной лиги «Юнисон-Москва».
В КХЛ Куляш выступал за ЦСКА, «Авангард», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Автомобилист» и «Северсталь». Бывший хоккеист провел 511 матчей в регулярных чемпионатах в лиге и набрал 216 (98+118) очков.