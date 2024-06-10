Агент Панарина о вылете «Рейнджерс»: «Артемий продолжит бороться, он никогда не сдается. Надеюсь, хоккейный бог вознаградит его»

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин Александр Черных Игорь Шестеркин Хоккей

Агент Артемия Панарина высказался о вылете «Рейнджерс» из плей-офф.

В полуфинале Кубка Стэнли клуб уступил «Флориде» со счетом 2-4 в серии.

«Хотелось бы, чтобы «Рейнджерс» прошли дальше, и в финале Кубка Стэнли мы могли бы болеть за Панарина и Шестеркина. Но, к сожалению, судьба распорядилась по-другому.

Артемий держит планку игрока высокого уровня, и как он это делает – мастерски, технически и по красоте. Просто смотришь и кайфуешь. Хочется только, чтобы это воплотилось в какие-то достижения, в выигрыш Кубка Стэнли. Тем более большой путь был пройден, и практически вот-вот…

Но Артемий никогда не сдается, как говорится, never give up. Он продолжит бороться, и, надеюсь, что хоккейный бог вознаградит Панарина и его команду, и мы порадуемся за него», – сказал агент Александр Черных, представляющий интересы Артемия Панарина в России.

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