Агент Панарина о вылете «Рейнджерс»: «Артемий продолжит бороться, он никогда не сдается. Надеюсь, хоккейный бог вознаградит его»

Агент Артемия Панарина высказался о вылете «Рейнджерс» из плей-офф.

В полуфинале Кубка Стэнли клуб уступил «Флориде» со счетом 2-4 в серии.

«Хотелось бы, чтобы « » прошли дальше, и в финале Кубка Стэнли мы могли бы болеть за Панарина и . Но, к сожалению, судьба распорядилась по-другому.

Артемий держит планку игрока высокого уровня, и как он это делает – мастерски, технически и по красоте. Просто смотришь и кайфуешь. Хочется только, чтобы это воплотилось в какие-то достижения, в выигрыш Кубка Стэнли. Тем более большой путь был пройден, и практически вот-вот…

Но Артемий никогда не сдается, как говорится, never give up. Он продолжит бороться, и, надеюсь, что хоккейный бог вознаградит Панарина и его команду, и мы порадуемся за него», – сказал агент , представляющий интересы в России.