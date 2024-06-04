Фаворит драфта НХЛ-2024 Селебрини может повременить с приходом в лигу: «Я еще не определился с будущим. Приму решение чуть позже»

Фаворит драфта НХЛ-2024 Макклин Селебрини может повременить с приходом в лигу.

17-летний форвард, набравший 64 (32+32) очка в 38 играх за Бостонский университет в , был признан лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США.

После драфта игрок может подписать контракт новичка с выбравшим его клубом или отложить это на будущее, чтобы вернуться в студенческий чемпионат.

«Я еще не определился с будущим. Приму решение чуть позже. Хотел бы сказать, что уже принял решение, потому что тогда все было бы намного проще.

После завершения сезона я много катался в Ванкувере, там у меня есть группа, с которой я тренируюсь. Потом начал межсезонную программу силовой подготовки», – рассказал .

Право первого выбора на драфте-2024 получил « », выигравший драфт-лотерею.

4-й номер драфта НХЛ-2023 Уилл Смит подписал контракт с «Сан-Хосе». Форвард набрал 71 балл в 41 матче сезона в NCAA