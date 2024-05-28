Васильев об идее пересмотреть рейтинг ИИХФ из-за 2-го места России: «Маразм крепчал. С русскими лучше дружить, финны это никак не осознают. Придет время, они даже не приползут, а прибегут к нам»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею ЧМ по хоккею Дмитрий Васильев Политика Р-Спорт Хоккей

Дмитрий Васильев высказался об идее пересмотреть рейтинг сборных от ИИХФ.

После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.

Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

Позднее президент Федерации хоккея Финляндии высказался о возможности пересмотра рейтинга ИИХФ

«Есть устойчивое и емкое выражение, которое может четко определить данную ситуацию, – маразм крепчал. Русофобия никогда не приводила ни к чему хорошему. С русскими лучше дружить, тогда ты получишь больше выгоды.

Если же нет, то тебя ждут сплошные убытки, а финны это никак не осознают. Сегодняшний тренд на русофобию нам надо спокойно переждать, все это со временем пройдет. Они увидят, что у нас никаких негативных изменений не происходит, а у них все потихонечку разрушается и ветшает. 

Я думаю, что даже самые неадекватные руководители-русофобы в какой-то момент осознают, что надо что-то менять. Придет время, и они обязательно даже не приползут, а прибегут к нам.

Причем наперегонки – чтобы снова начать дружить с Россией и извлекать из этого какую-то прибыль. Нам же пока остается только удивляться тому, насколько же много в этом мире неадекватных людей», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

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6 комментариев
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«Придет время, они даже не приползут, а прибегут к нам»

Пока что похоже, что такое время не то что не придёт, а даже не приползёт.
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Обожаю эту логику. С нами надо дружить или мы ипзды дадим.
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А причем тут биатлонист?
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Ага зимой 39/40 прям БЕГОМ ползли :)
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Эх Дима они и не вспоминают даже о 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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Ответ Вячеслав Казенников
А причем тут биатлонист?
🙅‍♀️🙅‍♀️🙅‍♂️🙅‍♂️
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