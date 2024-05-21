Каменский о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию: «Всему российскому хоккею плохо. Это популярность, ребята завоевывают его в честной борьбе»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Валерий Каменский Хоккей

Валерий Каменский высказался о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию.

Ранее появилась информация, что НХЛ не разрешит привезти Кубок Стэнли в Россию в случае победы россиян. В прошлый раз трофей привозили в 2021 году.

«Это уже не новость. Это уже давно, по-моему, то, что запретила. Ожидаемая новость.

Плохо это, естественно, для ребят, которые бьются, отдаются, хотят привезти кубок детям, родным, близким, и всему российскому хоккею плохо.

Это популярность, и ребята завоевывают его в честной борьбе», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

2 комментария
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О, это уже анекдот с бородой. Вроде такой вопрос и не поднимался эти годы, зачем опять объявлять?
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О каком развитии хоккея можно говорить если прославленный хоккеист говорит такую чушь? Почему я это не слышу от Лемье или Мессье? Ах как плохо, что Макдэвид не побороться за Кубок Гагарина....
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