Шестеркин вышел на чистое 4-е место по играм (39) за «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ среди вратарей, обогнав Ванбисбрука

Игорь Шестеркин вышел на 4-е место в истории «Рейнджерс» по играм в Кубке Стэнли.

Вратарь провел 39-й матч в турнире за карьеру – против «Флориды» (0:3, 0-1) в рамках полуфинала.

Среди голкиперов ньюйоркцев россиянин обогнал , на счету которого 38 игр в плей-офф .

Рекорд клуба принадлежит Хенрику Лундквисту – 130 матчей. В топ-3 также входят Майк Рихтер (76) и Эд Джакомин (65).