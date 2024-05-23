Шестеркин вышел на чистое 4-е место по играм (39) за «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ среди вратарей, обогнав Ванбисбрука

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Джон Ванбисбрук Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин вышел на 4-е место в истории «Рейнджерс» по играм в Кубке Стэнли.

Вратарь провел 39-й матч в турнире за карьеру – против «Флориды» (0:3, 0-1) в рамках полуфинала.

Среди голкиперов ньюйоркцев россиянин обогнал Джона Ванбисбрука, на счету которого 38 игр в плей-офф НХЛ.

Рекорд клуба принадлежит Хенрику Лундквисту – 130 матчей. В топ-3 также входят Майк Рихтер (76) и Эд Джакомин (65).

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2 комментария
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Ответ Bzz Pvz
Ну, если шестеркин продолжит также играть, то будет 4:0 в серии без шансов, а так можно случайно 1-2 игры взять чисто из-за вратаря, а по игре делать нечего
А как он мог сыграть? Да, есть косяк с выносом шайбы перед втором голом, но в остальном он все сделал как надо. И даже с этим, он однозначно был лучшим игроком Копов сегодня.
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