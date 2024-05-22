Владимир Крикунов: «ЦСКА не возьмет Кубок Гагарина в следующем сезоне, думаю. «Ак Барс» тоже не успеет выскочить наверх»

Владимир Крикунов оценил шансы ЦСКА и «Ак Барса» на Кубок Гагарина-2025.

В минувшем сезоне оба клуба уступили в первом раунде плей-офф.

«Не знаю, успеет ли Илья Воробьев за один сезон перестроить команду. «Ак Барс» тоже не успеет выскочить наверх.

Понятно, что перед началом сезона за Кубок борются все клубы. Но надо говорить о тех, кто реально будет претендовать на трофей.

Думаю, ЦСКА не возьмет Кубок Гагарина в следующем сезоне», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.