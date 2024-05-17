Крайдер – 3-й в истории НХЛ игрок с хет-триком в третьем периоде и решающим голом в серии. У Генцела из «Каролины» есть такое же достижение

Теги рейтинги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Крис Крайдер Джейк Генцел Хоккей

Крис Крайдер сделал хет-трик против «Каролины».

В матче второго раунда Кубка Стэнли «Рейнджерс» обыграли «Харрикейнз» со счетом 5:3 (4:2 в серии).

33-летний форвард забросил три шайбы в третьем периоде, включая победную.

Крайдер стал третьим игроком в истории НХЛ с хет-триком в третьем периоде, одна из шайб в котором стала решающей в серии.

Он повторил достижение Джейка Генцела, сейчас выступающего за «Каролину» (2018 год, серия первого раунда «Питтсбург» – «Филадельфия»), и Джека Дарры (1920 год, финал Кубка Стэнли).

Панарин и Шестеркин – в финале Востока! «Рейнджерс» вытащили важнейший матч с 1:3 в третьем периоде

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