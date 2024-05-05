Воробьев о возвращении к лимиту в пять легионеров в КХЛ: «Хороший и рабочий вариант»

Илья Воробьев оценил возвращение к лимиту в 5 легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Как вы относитесь к возвращению лимита на легионеров в КХЛ до пяти человек?

– Совершенно нормально. Хороший и рабочий вариант, – сказал главный тренер ЦСКА.

Напомним, 15 апреля руководство ФХР утвердило возвращение лимита в пять иностранных игроков для российских клубов КХЛ.

Сезон-2023/2024 стал первым, в котором лимит на иностранных хоккеистов был в количестве трех человек.