Михайлов о назначении Воробьева в ЦСКА: «Другие кандидаты намного слабее. У него развязаны руки в селекции игроков и помощников – доверие очень серьезное»

Теги ЦСКА Илья Воробьев Борис Михайлов КХЛ Хоккей

Борис Михайлов поделился подробностями назначения Ильи Воробьева в ЦСКА.

49-летний специалист возглавил армейский клуб в это межсезонье. Он сменил на посту Сергея Федорова, с которым не продлили контракт.

– Вы стали одним из инициаторов приглашения Ильи Воробьева – нового наставника ЦСКА?

– Это коллективное решение. Была предложена кандидатура Воробьева и других тренеров. Все проголосовали за Илью, другие кандидатуры выглядели намного слабее. Все логично.

– Команда серьезно обновляется, новому тренерскому штабу будет тяжело сразу дать результат?

– Да, идет обновление, реализуется трансферный план. У Воробьева развязаны руки в селекции – и игроков, и помощников по тренерскому штабу.

Доверие новому тренеру очень серьезное. Как и спрос, это же ЦСКА, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

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3 комментария
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селекция по-моему пока-что только на выход работает 🤔 просто ждут всех парней с ахл 🤔
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У него развязаны руки в селекции игроков и помощников – доверие очень серьезное»
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А почему этого доверия, Фёдорову не оказывали 3 года? А он всё равно ЦСКА два кубка взял
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Ответ Александр Филиппов
селекция по-моему пока-что только на выход работает 🤔 просто ждут всех парней с ахл 🤔
Именно так
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