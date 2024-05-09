Михайлов о назначении Воробьева в ЦСКА: «Другие кандидаты намного слабее. У него развязаны руки в селекции игроков и помощников – доверие очень серьезное»

Борис Михайлов поделился подробностями назначения Ильи Воробьева в ЦСКА.

49-летний специалист возглавил армейский клуб в это межсезонье. Он сменил на посту Сергея Федорова, с которым не продлили контракт.

– Вы стали одним из инициаторов приглашения Ильи Воробьева – нового наставника ЦСКА?

– Это коллективное решение. Была предложена кандидатура Воробьева и других тренеров. Все проголосовали за Илью, другие кандидатуры выглядели намного слабее. Все логично.

– Команда серьезно обновляется, новому тренерскому штабу будет тяжело сразу дать результат?

– Да, идет обновление, реализуется трансферный план. У Воробьева развязаны руки в селекции – и игроков, и помощников по тренерскому штабу.

Доверие новому тренеру очень серьезное. Как и спрос, это же ЦСКА, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.