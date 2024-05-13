Борис Михайлов: «Я не смотрю чемпионат мира. Он мне неинтересен»

Борис Михайлов заявил, что ему не интересны матчи ЧМ по хоккею-2024.

«Честно говоря, я не смотрю чемпионат мира. Он мне неинтересен», – заявил двукратный олимпийский чемпион .

ЧМ по хоккею-2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая. Сборные России и Беларуси не принимают участия в турнире из-за отстранения от соревнований под эгидой ИИХФ.