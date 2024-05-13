Борис Михайлов: «Я не смотрю чемпионат мира. Он мне неинтересен»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Борис Михайлов КХЛ ЧМ по хоккею Спорт-Экспресс Хоккей

Борис Михайлов заявил, что ему не интересны матчи ЧМ по хоккею-2024.

«Честно говоря, я не смотрю чемпионат мира. Он мне неинтересен», – заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

ЧМ по хоккею-2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая. Сборные России и Беларуси не принимают участия в турнире из-за отстранения от соревнований под эгидой ИИХФ.

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9 комментариев
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Продолжаем перекличку. Следующий на очереди?
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Неудивительно, что сборная России ничего не выигрывала за последние десять лет, если не считать корейской олимпиады без НХЛ: в этой стране хоккейным экспертам и многим руководителям хоккей неитересен.
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Прекрасный хоккей, интересные непредсказуемые матчи.
А "патриоты" вроде Кожевникова и k не смотрите, играйте с бомбардиром , там интересней.
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Очень важная информация.
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Удивляюсь людям , которые что то не смотрят ,ну не смотрите и не смотрите -за чем это афишировать ! Кто то любит смотреть волейбол, но не любит к примеру кёрлинг, но они не кричат об этом !
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чм мира не смотрит б.михайлова
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«Сейчас идёт плей-офф НХЛ и это гораздо интересней»!! - чуть позже добавил Борис Петрович.
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осознает ли борис совковыч михайлов, что уже очень давно он никому не интересен.
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не забывает нас, держит в курсе. это так трогательно.
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