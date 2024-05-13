Норвегия и Финляндия из-за травмы Косастула досрочно завершили 1-й период на ЧМ. Защитник ударился головой о борт после столкновения с Пуустиненом

Теги травмы происшествия результаты матчей Сборная Финляндии по хоккею Сборная Норвегии по хоккею ЧМ по хоккею Валттери Пуустинен Кристиан Косастул Хоккей

Матч между Норвегией и Финляндией был прерван в 1-м периоде из-за травмы игрока.

Сборная Норвегии играет с Финляндией (1:4, третий период) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею

На 19-й минуте защитник Кристиан Косастул в попытке провести силовой прием против Валттери Пуустинена ударился головой о борт. Арбитры решили остановить период досрочно, после чего доиграть оставшуюся минуту во второй 20-минутке.

Судьи приняли данное решение, так как в результате столкновения на льду осталась кровь.

После перерыва сборные доиграли оставшуюся минуту, а затем начали второй период с середины площадки.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий