Норвегия и Финляндия из-за травмы Косастула досрочно завершили 1-й период на ЧМ. Защитник ударился головой о борт после столкновения с Пуустиненом

Матч между Норвегией и Финляндией был прерван в 1-м периоде из-за травмы игрока.

играет с Финляндией (1:4, третий период) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею

На 19-й минуте защитник Кристиан Косастул в попытке провести силовой прием против Валттери Пуустинена ударился головой о борт. Арбитры решили остановить период досрочно, после чего доиграть оставшуюся минуту во второй 20-минутке.

Судьи приняли данное решение, так как в результате столкновения на льду осталась кровь.

После перерыва сборные доиграли оставшуюся минуту, а затем начали второй период с середины площадки.