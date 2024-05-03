Новичок «Каролины» Хажеев об НХЛ: «Не знаю хоккеиста, который не хотел бы там играть. Все равно, где начинать – в АХЛ или ECHL»

Теги Трактор Челмет Каролина НХЛ АХЛ КХЛ МХЛ ECHL Белые Медведи ВХЛ Хоккей

Новичок «Каролины» Руслан Хажеев высказался о желании играть в НХЛ.

19-летний вратарь подписал с «Харрикейнз» контракт новичка сроком на 3 года.

Прошлый сезон Хажеев провел в составе «Белых Медведей» в Olimpbet МХЛ. В 28 матчах регулярного чемпионата он одержал 16 побед при 92,7% отраженных бросков. Также в активе голкипера одна игра в ВХЛ за «Челмет».

«Каролина» выбрала игрока на драфте НХЛ-2023 под 158-м номером.

– Была мечта попробовать себя в НХЛ?

– Не знаю ни одного хоккеиста, который не хотел бы там играть. Мечта попробовать себя за океаном была всегда. Но в сезоне старался об этом не думать, потому что у меня был контракт. А после плей-офф начали обсуждать все варианты.

– Известно, где будете играть вначале? В АХЛ?

– Сейчас решается – АХЛ или Ист-Кост (ECHL, третья по статусу лига Северной Америки – Sports). Я сказал, что мне все равно где, главное – чтобы была игровая практика, а там уже буду доказывать, – сказал Руслан Хажеев. 

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1 комментарий
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конечно лучше ахд чем ист кост
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