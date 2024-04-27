Гарик Харламов поздравил «СКА-1946»: «Мужики, теперь вы обладатели Кубка Харламова. Считаю эту награду немножечко своей – хотя бы просто из-за фамилии»
Гарик Харламов поздравил «СКА-1946» с победой в плей-офф МХЛ.
Видео с поздравлением опубликовал в своем телеграм-канале главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Клуб из Санкт-Петербурга выиграл Кубок Харламова, победив «Локо» со счетом 4-1 в финальной серии.
«СКА-1946» стал чемпионом МХЛ во второй раз в истории. Ранее команда выиграла главный трофей Olimpbet Молодежной хоккейной лиги в 2022 году.
«Мужики, поздравляю от всей души! С победой!
Теперь вы обладатели Кубка Харламова, поэтому я тоже считаю эту награду немножечко своей. Ну хотя бы просто из-за фамилии. Поздравляю от всей души! Вперед к новым победам», – сказал юморист Гарик Харламов.