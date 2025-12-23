  • Спортс
  У ЦСКА три поражения подряд с одной заброшенной шайбой в 7 последних периодах – сегодня 1:3 с «Северсталью». Вратарь череповчан Самойлов отбил 38 бросков
У ЦСКА три поражения подряд с одной заброшенной шайбой в 7 последних периодах – сегодня 1:3 с «Северсталью». Вратарь череповчан Самойлов отбил 38 бросков

Команда Игоря Никитина проиграла «Северстали» на выезде (1:3) в FONBET Чемпионате КХЛ. За семь последних периодов армейцы забросили лишь одну шайбу. 

ЦСКА превзошел «Северсталь» по броскам (39:19), по выигранным вбрасываниям (40:26) и по силовым приемам (18:10).

Голкипер череповецкого клуба Александр Самойлов совершил 38 сэйвов. 

ЦСКА занимает 8-е место в таблице Западной конференции (39 игр, 41 очко). 25 декабря команда сыграет на выезде с «Торпедо». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
