У ЦСКА три поражения подряд с одной заброшенной шайбой в 7 последних периодах – сегодня 1:3 с «Северсталью». Вратарь череповчан Самойлов отбил 38 бросков

ЦСКА потерпел три поражения подряд.

Команда Игоря Никитина проиграла «Северстали » на выезде (1:3) в FONBET Чемпионате КХЛ. За семь последних периодов армейцы забросили лишь одну шайбу.

ЦСКА превзошел «Северсталь» по броскам (39:19), по выигранным вбрасываниям (40:26) и по силовым приемам (18:10).

Голкипер череповецкого клуба Александр Самойлов совершил 38 сэйвов.

ЦСКА занимает 8-е место в таблице Западной конференции (39 игр, 41 очко). 25 декабря команда сыграет на выезде с «Торпедо».