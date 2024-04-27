Паризе – 1-й игрок с 2013 года с голами в 2 подряд матчах плей-офф НХЛ в 39+ лет

Зак Паризе забросил шайбу во 2-м подряд матче плей-офф.

Форвард « » открыл счет в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (6:2, 2-1).

В 3 матчах в текущем плей-офф на счету 39-летнего игрока 2 (2+0) балла за результативность.

В прошлый раз игрок в возрасте 39+ лет забивал в двух подряд матчах плей-офф НХЛ в 2013 году.

Это был из «Оттавы» (40 лет, голы в двух подряд матчах в серии с «Питтсбургом» во 2-м раунде).