Паризе – 1-й игрок с 2013 года с голами в 2 подряд матчах плей-офф НХЛ в 39+ лет
Зак Паризе забросил шайбу во 2-м подряд матче плей-офф.
Форвард «Колорадо» открыл счет в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (6:2, 2-1).
В 3 матчах в текущем плей-офф на счету 39-летнего игрока 2 (2+0) балла за результативность.
В прошлый раз игрок в возрасте 39+ лет забивал в двух подряд матчах плей-офф НХЛ в 2013 году.
Это был Даниэль Альфредссон из «Оттавы» (40 лет, голы в двух подряд матчах в серии с «Питтсбургом» во 2-м раунде).