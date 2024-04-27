Паризе – 1-й игрок с 2013 года с голами в 2 подряд матчах плей-офф НХЛ в 39+ лет

Теги Кубок Стэнли Колорадо Зак Паризе Даниэль Альфредссон НХЛ Виннипег Хоккей

Зак Паризе забросил шайбу во 2-м подряд матче плей-офф.

Форвард «Колорадо» открыл счет в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (6:2, 2-1). 

В 3 матчах в текущем плей-офф на счету 39-летнего игрока 2 (2+0) балла за результативность. 

В прошлый раз игрок в возрасте 39+ лет забивал в двух подряд матчах плей-офф НХЛ в 2013 году.

Это был Даниэль Альфредссон из «Оттавы» (40 лет, голы в двух подряд матчах в серии с «Питтсбургом» во 2-м раунде). 

1 комментарий
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Лавины такая машина, что там и палка стреляет. Глянул бы я на Паризе в теперешнем Вашингтоне. В тройке с Ови и свояком Афиногенова.
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