«Ак Барс» заинтересован в возвращении легионеров, которые уже играли в команде
Стали известны планы «Ак Барса» на трансферное окно.
По информации «Бизнес Online», казанский клуб активно работает над поиском легионеров. «Ак Барс» заинтересован в возвращении иностранцев, которые уже ранее играли в команде.
Со следующего сезона в КХЛ вернется прежний лимит на пять иностранцев вместо трех, поэтому в «Ак Барсе» смотрят в сторону европейского и заокеанского рынков.
«Ак Барс» в этом сезоне вылетел уже в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Автомобилисту» (1-4).