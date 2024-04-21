«Ак Барс» заинтересован в возвращении легионеров, которые уже играли в команде

Стали известны планы «Ак Барса» на трансферное окно.

По информации «Бизнес Online», казанский клуб активно работает над поиском легионеров. «Ак Барс» заинтересован в возвращении иностранцев, которые уже ранее играли в команде.

Со следующего сезона в КХЛ вернется прежний лимит на пять иностранцев вместо трех, поэтому в «Ак Барсе» смотрят в сторону европейского и заокеанского рынков.

«Ак Барс» в этом сезоне вылетел уже в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Автомобилисту» (1-4).