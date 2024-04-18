Малкин вышел на 4-е место по передачам среди европейцев в истории НХЛ (798). В топ-3 – Ягр, Лидстрем и Хенрик Седин

Евгений Малкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по передачам среди европейцев.

Форвард « » ассистировал при шайбе Рикарда Ракелля в заключительном матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (4:5).

Россиянин, также отметившийся заброшенной шайбой, завершил сезон с 67 (27+40) очками в 82 играх.

За карьеру в рамках регулярок у 1296 (498+798) очков в 1145 играх.

По числу результативных передач за карьеру вышел на 34-е место в истории лиги, обогнав (797 в 1251 игре). На 33-м месте идет Пьер Тюржон (812 в 1294).

При этом среди игроков из Европы Евгений вышел на чистое 4-е место в истории. В топ-3 входят (Чехия, 1155 в 1773), (Швеция, 878 в 1564) и (Швеция, 830 в 1330).