Малкин вышел на 4-е место по передачам среди европейцев в истории НХЛ (798). В топ-3 – Ягр, Лидстрем и Хенрик Седин

Теги рейтинги Питтсбург Яромир Ягр Евгений Малкин Никлас Лидстрем Хенрик Седин НХЛ Яри Курри Хоккей

Евгений Малкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по передачам среди европейцев.

Форвард «Питтсбурга» ассистировал при шайбе Рикарда Ракелля в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:5). 

Россиянин, также отметившийся заброшенной шайбой, завершил сезон с 67 (27+40) очками в 82 играх. 

За карьеру в рамках регулярок у Малкина 1296 (498+798) очков в 1145 играх. 

По числу результативных передач за карьеру Малкин вышел на 34-е место в истории лиги, обогнав Яри Курри (797 в 1251 игре). На 33-м месте идет Пьер Тюржон (812 в 1294). 

При этом среди игроков из Европы Евгений вышел на чистое 4-е место в истории. В топ-3 входят Яромир Ягр (Чехия, 1155 в 1773), Никлас Лидстрем (Швеция, 878 в 1564) и Хенрик Седин (Швеция, 830 в 1330). 

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25 комментариев
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Малкин - Элитный центрофорвард! За 2-е место поборется ещё.
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+26
500 шайб и 800 передач оставил на следующий сезон. Ну и правильно. Сейчас на фоне пролёта мимо плей-офф это не принесло бы много радости, а вот в начале следующего сезона это будет праздник для команды и болельщиков.
+18
0
+18
Ягр - конь, конечно. Его рекорды не скоро покорятся
+15
-2
+13
37-ми летние, очки.

1. Сакик 100.
....
6. Павелски 81.
...
8. Овечкин 75.
....
14. Малкин 67.
....
20. Грецки 62.
+11
0
+11
Выйти на второе место по передачам среди европейцев - хороший вызов на финальный этап карьеры.
+5
-2
+3
Лидстрема и Седина, думаю, Малкин сделает в ближайшие сезон-два. Ну а Ягр где-то в стратосфере
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Ответ Sonnyanderson
Начало было классное. А потом прям очень плохо у него пошло. Были провальные отрезки в середине сезона. Там и сид провалился. Но он в концовке вернулся на свой уровень. А Женя так и не вышел. Хотя пару ярких матчей и в концовке выдал. В целом он пошел на угасание. Мне так кажется
Проблема не в этом, а бесчестных максимах шумовых, которые искажают реальность
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Сид набрал столько же очей сколько и в прошлом сезоне, а вот Малыч минус 15
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Кучеров за 2 сезона может третьим стать по передачам среди наших.
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Длиннорукий Джино-перехватчик остановился за шаг до круглой цифры.
В следующем сезоне станет первым, кто откроет Клуб-1000!
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Может и хорошо, что юбилеи 500 голов, 800 ассистов и 1300 очков Евгений пройдет в начале следующего сезона, в не в нервной грустной концовке этого.
В следующем году по силам обойти Хенрика, а через год надо постараться достать Никласа Лидстрема.
Это будет величественное завершение карьеры.
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Ответ megaotstoi
Ягр - конь, конечно. Его рекорды не скоро покорятся
Согласен, уникальный игрок!
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Ответ megaotstoi
Ягр - конь, конечно. Его рекорды не скоро покорятся
Мог бы по голам и Грецки обогнать
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Ответ Вадим Сидоров
Сид набрал столько же очей сколько и в прошлом сезоне, а вот Малыч минус 15
Так Малыч и старше на год вообще-то
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Ответ Direct free kick
Забить меньше Брайана Раста, сыгравшего ещё и меньше на 20 игр - провалище. А теперь вспомни какие понты были после пару удачных игр в октябре.
Ветеран), понятно что доигрывает, прикололо что больше Грецки набрал).
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Ответ Sonnyanderson
Реальность такова-кроме Кросби все пингвины сдают. Некоторые прям сильно. Ну а фанатам трудно принять реальность) такое бывает. Но я если бы увидел у Сида сезон на уровне этого сезона Малкина все бы понял и не стал искать отговорок. Такой сезон обязательно настанет. А может он раньше закончит. Кто его знает
Жаль АтаБаСя пропал, он обещал кросби играющим до 45 лет
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