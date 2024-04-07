Металлург Мг – Автомобилист где смотреть пятый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Гагарина 2024 11 апреля
В четверг, 11 апреля, сыграют Металлург Мг и Автомобилист в пятом матче 1/2 финала Кубка Гагарина 2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-Металлург».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ, KHL и KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Металлург Мг – Автомобилист
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Кубок Гагарина 2024: все новости
Прогноз на пятый матч серии Металлург – Автомобилист
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- Дата проведения
- 11 апреля, 17.00, «Арена-Металлург»