Металлург Мг – Автомобилист: прогноз на пятый матч 11 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, полуфинал

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 4,5

Счет в серии 2 – 2 (2 : 1, 2 : 4, 3 : 2 ОТ, 3 : 5)

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Ярославский «Локомотив» довольно легко в четырех матчах разобрался с челябинским «Трактором» и теперь ждет еще одного соперника с Урала, теперь уже в финале Кубка Гагарина. Ждать придется, как минимум, неделю. «Металлург» с «Автомобилистом» затягивают серию, которая перемещается в Магнитогорск при ничейном счете. «Магнитка» довольно быстро вернула преимущество своей площадке, уже в первом матче в Екатеринбурге, выиграв в овертайме. На старте второй игры можно было рассуждать, что и эта серия долго не продлится. К восьмой минуте гости вели со счетом 3 : 0. Мало того, что в это время «Автомобилист» испытывал игровые проблемы, так можно было вспомнить про примету, согласно которой в матчах подопечных Николая Заварухина кто первый забрасывает, тот и выигрывает. Место Евгения Аликина в воротах «Автомобилиста» получил Владимир Галкин. Чем было это вызвано, никто не понял, да и Заварухин толком не объяснил, сказав на послематчевой пресс-конференции что-то по информации в отношении голкиперов.

«Металлург» начал давить с первых минут, что вылилось в заброшенные шайбы. Сначала Игорь Гераськин длинной передачей вывел Никиту Гребенкина на рандеву с Галкиным и точно бросил с неудобной руки, затем удалился Сергей Зборовский, и «Металлург», наконец, реализовал большинство в этой серии. Александр Петунин удачно подставил клюшку под бросок Робина Пресса. После этого эпизода Галкин покатил на скамейку запасных, хотя его вины в пропущенных шайбах не было. Евгений Аликин недолго оставался «сухим». Данила Юров, находясь за воротами рикошетом от голкипера забросил третью шайбу. Тут как раз можно было порассуждать о вине вратаря. «Автомобилист» все же смог прийти в себя, да к тому же команда оказывалась в подобных ситуациях даже в нынешнем розыгрыше плей-офф, не привыкать. Хорошо, что спустя минуту Стефан Да Коста сократил отставание в счете, а под занавес первого периода Семен Кизимов при помощи рикошета забросил вторую шайбу хозяев.

Эмоции зашкаливали не только на трибунах, но и на площадке. Пошли стычки, и посыпались удаления, часть обоюдных. «Авто» опасно контратаковал, но до конца второго периода гости сохраняли минимальное преимущество в счете, пока Анатолий Голышев в третий раз не пробил Илью Набокова. В третьем периоде «Металлург» имел подавляющее преимущество, мог не раз забрасывать, но на пути шайбы становились голкипер и защитники хозяев. Развязка наступила за считанные секунды до конца третьего отрезка игры. Передачу Игоря Гераськина перехватил немецкий нападающий хозяев Брукс Мэйсек, дальше выход два в один, передача на Степана Хрипунова, и вот вам камбэк. В оставшееся время Голышев забросил пятую в пустые ворота и попал в тройку лучших бомбардиров текущего розыгрыша плей-офф. Теперь «Металлургу» нужно исправлять ошибки в домашнем матче. Коэффициенты букмекеров на пятую игру серии.

победа «Металлурга» — от 1,97 (Бетсити) до 2,10 (Pari)

победа «Автомобилиста» — от 3,10 (Pari) до 3,50 (Бетсити)

Где смотреть пятый матч серии Металлург – Автомобилист

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