Панарин сделал передачу в матче с «Айлендерс», набрав очки в 10-й игре подряд. У него 116 баллов в 79 матчах

Теги Рейнджерс НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (2:4).

Форвард «Рейнджерс» продлил результативную серию (8+14) до 10 игр.

Всего в 79 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 116 (46+70) очков.

Сегодня за 21:39 (3:56 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».

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5 комментариев
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На данный момент Рейнджерс в ПО выходят на Вашингтон.
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За всю историю.
1. Грецки
.....
199. Яшин 781 очков.
200. Павел Буре 779
201. Панарин 777 очков
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7 очков до Ягра и 8 до рекорда в Рейнджерс! Сможет ли, вот сейчас главный вопрос?! Было бы СУПЕР 🙌
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Наибольшее количество очков за сезон для 32-летних:
1)Гретцки -130 очков (сезон 1993-1994)
2)Эспозито - 127 очков (сезон 1974-1975)
3)Фрэнсис - 119 очков (сезон 1995-1996)
4)Панарин - 116 очков (сезон 2023-2024)
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Ответ Obracham 77
За всю историю. 1. Грецки ..... 199. Яшин 781 очков. 200. Павел Буре 779 201. Панарин 777 очков
Смешанные чувства - это когда Панарин выбросит Павла Буре из Топ-200.
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