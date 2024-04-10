Панарин сделал передачу в матче с «Айлендерс», набрав очки в 10-й игре подряд. У него 116 баллов в 79 матчах
Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (2:4).
Форвард «Рейнджерс» продлил результативную серию (8+14) до 10 игр.
Всего в 79 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 116 (46+70) очков.
Сегодня за 21:39 (3:56 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».
1. Грецки
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199. Яшин 781 очков.
200. Павел Буре 779
201. Панарин 777 очков
1)Гретцки -130 очков (сезон 1993-1994)
2)Эспозито - 127 очков (сезон 1974-1975)
3)Фрэнсис - 119 очков (сезон 1995-1996)
4)Панарин - 116 очков (сезон 2023-2024)