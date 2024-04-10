Панарин сделал передачу в матче с «Айлендерс», набрав очки в 10-й игре подряд. У него 116 баллов в 79 матчах

Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (2:4).

Форвард « » продлил результативную серию (8+14) до 10 игр.

Всего в 79 матчах текущего чемпионата на его счету 116 (46+70) очков.

Сегодня за 21:39 (3:56 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».