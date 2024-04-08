Георгиев о 4:7 с «Далласом»: «Колорадо» может играть лучше, и я – в первую очередь. Другим командам немного везет, возможно, но мы должны играть умно»
Александр Георгиев прокомментировал поражение «Колорадо» в матче с «Далласом».
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эвеланш» проиграли «Старз» со счетом 4:7.
Российский вратарь Александр Георгиев отразил 30 из 36 бросков «Далласа». Он пропустил 6 шайб во втором матче подряд.
«Сейчас нам нужно идти от игры к игре. Мы должны играть умно, приобрести правильные привычки, и тогда все будет хорошо.
Возможно, другим командам немного везет [в играх с нами], но мы можем играть лучше, это точно. Все, и в первую очередь я», – сказал голкипер «Колорадо» Александр Георгиев.
Не зря у него прозвище среди североамериканских фанов AVS - FOURgiev )) ох тяжко с ним будет в ПО, а это плюс косячество защей AVS