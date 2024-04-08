Георгиев о 4:7 с «Далласом»: «Колорадо» может играть лучше, и я – в первую очередь. Другим командам немного везет, возможно, но мы должны играть умно»

Теги Колорадо Даллас НХЛ Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев прокомментировал поражение «Колорадо» в матче с «Далласом».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эвеланш» проиграли «Старз» со счетом 4:7.

Российский вратарь Александр Георгиев отразил 30 из 36 бросков «Далласа». Он пропустил 6 шайб во втором матче подряд. 

«Сейчас нам нужно идти от игры к игре. Мы должны играть умно, приобрести правильные привычки, и тогда все будет хорошо.

Возможно, другим командам немного везет [в играх с нами], но мы можем играть лучше, это точно. Все, и в первую очередь я», – сказал голкипер «Колорадо» Александр Георгиев.

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1 комментарий
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Несмотря на то, что он лидирует по победам (или с кем-то там делит первое место), он в чуть менее 40% своих матчей в старте пропускал минимум 4+ шайб за игру

Не зря у него прозвище среди североамериканских фанов AVS - FOURgiev )) ох тяжко с ним будет в ПО, а это плюс косячество защей AVS
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