Автомобилист – Металлург Мг где смотреть третий матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Гагарина 2024 7 апреля

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

В воскресенье, 7 апреля, сыграют Автомобилист и Металлург Мг в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина 2024.

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Во сколько играют Автомобилист – Металлург Мг

  • Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.

Автомобилист: все новости

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Кубок Гагарина 2024: все новости

Прогноз на третий матч Автомобилист – Металлург

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Автомобилист – Металлург Мг
Дата проведения
7 апреля, 14.30, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео
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