Автомобилист – Металлург Мг: прогноз на третий матч 7 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, полуфинал

Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (0), ТМ 4,5

Счет в серии 1 – 1 (1 : 2, 4 : 2)

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По первому матчу команд было очевидно, что тут все на тоненького. «Металлург» в некоторых аспектах игры превосходит своих визави, но и у «Автомобилиста» есть свои козыри, которыми он удачно пользуется. Андрей Разин во второй игре перестановок не делал, а Николай Заварухин выпустил Максима Денежкина. Но это была вынужденная замена Кертиса Волка, которому в первой игре шайба прилетела в лицо. Кроме того в состав вернулся защитник Ник Эберт. С первых минут бросилось в глаза частое применение гостями силовых приемов. Запугать ими вряд ли удается, но вот уверенности у соперника становится меньше. Магнитогорцы уже не так свободно, как в первой игре, входили в зону гостей на ведении. Важным фактором в матче стали удаления. Сначала обоюдное: повздорили Никита Гребенкин и Джесси Блэкер, следом за Никитой у хозяев отправился на скамейку штрафников Валерий Орехов. Свободного пространства гостям было достаточно, чтобы довести шайбу до Стефана Да Косты, который мощным щелчком со средней дистанции пробил Илью Набокова. Напомним, во всех матчах нынешнего розыгрыша плей-офф если «Автомобилист» открывал счет, то доводил дело до победы.

На 28-й минуте матча хозяева сравняли счет. Денис Зернов повторным броском отправил шайбу в ворота Евгения Аликина. Вскоре состоялся ключевой эпизод игры. Сложно сказать, что нашло в тот момент на Максима Мухаметова, но он, находясь рядом со скамейкой гостей, от всей души зарядил локтем в голову Сергею Широкову. В итоге пятиминутный штраф. Более чем достаточно, чтобы забросить шайбу. Получилось две. Сначала Анатолий Голышев после серии рикошетов подобрал шайбу на пятаке и вывел свою команду вперед, а затем все тот же Да Коста удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись передачей Голышева. Вот теперь можно было играть по счету. Хозяева увеличили давление в третьем периоде, стали больше бросать, но шайбу принимали на себя игроки «Автомобилиста». У Кирилла Воробьева восемь блокированных бросков, причем один раз пришлось отбить шайбу головой. Тем не менее магнитогорцы сократили разницу в счете. После передачи Макара Хабарова отличился Дмитрий Силантьев. Затем «Автомобилист» в третий раз за период остался в меньшинстве, — тоже шанс для хозяев. Но их реализация в этот день хромала. Расплатой стал гол гостей в пустые ворота. У Анатолия Голышева по итогу игры гол и три результативные передачи, всего в плей-офф 6+5 по системе «гол плюс пас», при том, что в регулярке на его счету было всего 10 заброшенных шайб. Команды переезжают в Екатеринбург, где будет еще интереснее. Коэффициенты букмекеров на третий матч серии.

победа «Автомобилиста» — от 2,47 (Лига Ставок) до 2,50 (Бетсити, Pari)

победа «Металлурга» — от 2,47 (Лига Ставок) до 2,50 (Бетсити, Pari)

Где смотреть третий матч Автомобилист – Металлург

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