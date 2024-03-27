Панарин впервые в карьере достиг отметки 100 очков в сезоне НХЛ. У него 102 (43+59) балла в 72 играх
Артемий Панарин впервые в карьере достиг отметки 100 очков в сезоне НХЛ.
Форвард «Рейнджерс» трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:5 ОТ).
На счету 32-летнего россиянина 102 (43+59) балла в 72 играх. Он занимает 4-е место в гонке бомбардиров лиги.
Нападающий впервые за карьеру в лиге достиг отметки 100 очков за одну регулярку. Ранее лучшим результатом были 96 очков в 75 играх в сезоне-2021/22.
Сегодня Панарин (21:19, 0:48 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ ворот.
на новом этапе жизни с уже соткой на кармане, важно помнить что истинное величие можно обрести только в кубке. и как не сбривай кудри, твоя лысина автоматически не заблестит как у Марка Мессье. надо над ней что-то весомое поднять.
19-ый российский сезон со 100+ очками.
4 - Овечкин, Кучеров
3 - Малкин
2 - Буре, Фёдоров, Могильный
1 - Капризов, Панарин
У идущего одиннадцатым Петерсона сейчас 84 очка.
От души!!!
А даже до самых вялых сезонов 80-х ему очень и очень далеко.