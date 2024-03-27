Панарин впервые в карьере достиг отметки 100 очков в сезоне НХЛ. У него 102 (43+59) балла в 72 играх

Артемий Панарин впервые в карьере достиг отметки 100 очков в сезоне НХЛ.

Форвард « » трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (6:5 ОТ).

На счету 32-летнего россиянина 102 (43+59) балла в 72 играх. Он занимает 4-е место в гонке бомбардиров лиги.

Нападающий впервые за карьеру в лиге достиг отметки 100 очков за одну регулярку. Ранее лучшим результатом были 96 очков в 75 играх в сезоне-2021/22.

Сегодня Панарин (21:19, 0:48 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ ворот.