Панарин впервые в карьере достиг отметки 100 очков в сезоне НХЛ. У него 102 (43+59) балла в 72 играх

Теги Рейнджерс Филадельфия НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин впервые в карьере достиг отметки 100 очков в сезоне НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:5 ОТ). 

На счету 32-летнего россиянина 102 (43+59) балла в 72 играх. Он занимает 4-е место в гонке бомбардиров лиги. 

Нападающий впервые за карьеру в лиге достиг отметки 100 очков за одну регулярку. Ранее лучшим результатом были 96 очков в 75 играх в сезоне-2021/22. 

Сегодня Панарин (21:19, 0:48 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ ворот. 

30 комментариев
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Панарину 32 года. Это лучший сезон для 32-летних в XXI веке. В XX веке в этом возрасте больше набирали только Гретцки (130 очков), Эспозито(127) и Фрэнсис(119).
+54
0
+54
Искренне рад! Еще бы КС)
+28
0
+28
Ответ serg wyxa
Есть сотня! Молодец Арсений!
Андроний)
+20
-2
+18
Поздравляю Артемия со вступлением в элитный клуб! Это знаковая отметка, например, Ковальчук, Дацюк, Яшин и Ковалев ни разу не выбивали 100 за сезон.
+18
0
+18
Молодец в этом сезоне соответствует своему контракту.
+14
0
+14
Ответ serg wyxa
Есть сотня! Молодец Арсений!
Артемий
+11
0
+11
Молодец...Уже 32,так быстро время пролетело
+8
-1
+7
Результативность в НХЛ сильно возросла. Если 5 лет назад лишь пара-тройка лучших бомбардиров с трудом пробивала сотню, то в этом сезоне сотню навалит человек 10-15, а у лучшего бомбардира будет в районе 140-150 очков.
+7
-1
+6
ну он видимо любит меняться, говорят, до 22 лет его звали Артём.
на новом этапе жизни с уже соткой на кармане, важно помнить что истинное величие можно обрести только в кубке. и как не сбривай кудри, твоя лысина автоматически не заблестит как у Марка Мессье. надо над ней что-то весомое поднять.

19-ый российский сезон со 100+ очками.
4 - Овечкин, Кучеров
3 - Малкин
2 - Буре, Фёдоров, Могильный
1 - Капризов, Панарин
+7
-1
+6
Ответ Юрий Бабкин
Результативность в НХЛ сильно возросла. Если 5 лет назад лишь пара-тройка лучших бомбардиров с трудом пробивала сотню, то в этом сезоне сотню навалит человек 10-15, а у лучшего бомбардира будет в районе 140-150 очков.
Больше 10 человек не будет.
У идущего одиннадцатым Петерсона сейчас 84 очка.
+5
0
+5
самый свежий хлеб на планете 🍞
+5
0
+5
Ответ askmi13
С чем это связано? Вроде бы вратари качественнее сейчас.
И размер вратарской амуниции в угоду результативности несколько раз уменьшали в 21 веке, и есть сейчас некая тренерская мода на атакующий хоккей и техничных защитников.
+4
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+4
Красавец! Главное в плей офф обороты не сбавлять !
+4
0
+4
а меня больше удивляет то, что Артемий небыл никем задрафтован. надо же было такого таланта не заметить и прошляпить...🤦
+4
0
+4
Позравлянмба,Темыч!!!
От души!!!
+4
0
+4
За Артёма Панарина, земляка и уральца особенно радостно! 💯 баллов, да уже больше, это конечно шикарный и гроссмейстерский результат! Весёлый, классный и по-хорошему немножко бесшабашный парень и семья у него отличная! Желаю покорить новые высоты, крепкого здоровья и удачи! Красавчик…🤝👏👏👏✌️
+4
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+4
Хлебушек повзрослел, и сразу попёрло.
+3
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+3
Ответ ak80
Поздравляю Артемия со вступлением в элитный клуб! Это знаковая отметка, например, Ковальчук, Дацюк, Яшин и Ковалев ни разу не выбивали 100 за сезон.
У Ковальчука все впереди еще)
+3
0
+3
Ответ Юрий Бабкин
Результативность в НХЛ сильно возросла. Если 5 лет назад лишь пара-тройка лучших бомбардиров с трудом пробивала сотню, то в этом сезоне сотню навалит человек 10-15, а у лучшего бомбардира будет в районе 140-150 очков.
Текущий сезон по средней результативности чуть хуже, чем предыдущие два ;)

А даже до самых вялых сезонов 80-х ему очень и очень далеко.
+3
0
+3
Поздравляю! Давно это заслужил. 100 очков за сезон набирают только элитные игроки.
+2
0
+2
Ответ Юрий Бабкин
Результативность в НХЛ сильно возросла. Если 5 лет назад лишь пара-тройка лучших бомбардиров с трудом пробивала сотню, то в этом сезоне сотню навалит человек 10-15, а у лучшего бомбардира будет в районе 140-150 очков.
С чем это связано? Вроде бы вратари качественнее сейчас.
+2
0
+2
Ответ serg wyxa
Есть сотня! Молодец Арсений!
Аркадий
+1
0
+1
Ответ askmi13
С чем это связано? Вроде бы вратари качественнее сейчас.
Основных причин, на мой взгляд, три: уменьшение вратарской экипировки (даже клюшки коснулось), резкое увеличение времени игры с пустыми воротами (теперь даже с отставанием в 3-4 шайбы снимают, а с отставанием в 1-2 - снимают раньше), и формат овертаймов 3х3 (а не 4х4, как было раньше).
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Ответ askmi13
С чем это связано? Вроде бы вратари качественнее сейчас.
Вратарскую экипировку пару лет назад уменьшили ради зрелищности игры.
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Ответ Alexander Bragin
ну он видимо любит меняться, говорят, до 22 лет его звали Артём. на новом этапе жизни с уже соткой на кармане, важно помнить что истинное величие можно обрести только в кубке. и как не сбривай кудри, твоя лысина автоматически не заблестит как у Марка Мессье. надо над ней что-то весомое поднять. 19-ый российский сезон со 100+ очками. 4 - Овечкин, Кучеров 3 - Малкин 2 - Буре, Фёдоров, Могильный 1 - Капризов, Панарин
Артём и Артемий это одно и то же. Как Алёна и Елена
0
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Ответ Сергей Орлов
Арминий.
Антоний
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Ответ Зелёный рубероид
Аркадий
Арминий.
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Браво! У такого игрока должна быть как минимум одна сотня в карьере. Добавить к ней Кубок – вишенка на торте)
0
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В таком ритме может и 120 выбить
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Есть сотня! Молодец Арсений!
+7
-7
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