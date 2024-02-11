Кевин Кураньи: «Овечкин – самый влиятельный человек и спортсмен в России. Из футболистов отмечу Павлюченко, Погребняка и Аршавина»

Теги Спартак Зенит Кевин Кураньи Роман Павлюченко Павел Погребняк Андрей Аршавин Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Сборная России по футболу Динамо Москва НХЛ Хоккей

Кевин Кураньи назвал Александра Овечкина самым влиятельным человеком в России.

«Самый влиятельный человек и спортсмен в России – хоккеист Александр Овечкин. Самый главный и узнаваемый российский спортсмен. Он многое дал мировому и российскому хоккею.

Если брать футболистов, то отмечу Павлюченко, Погребняка и Аршавина. Они поменяли футбол в России и сделали его по-настоящему топовым», – сказал бывший нападающий футбольного «Динамо» и сборной Германии.

Овечкин побил рекорд Гретцки! По голам в пустые ворота

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ощущаешь влияние Овечкина? Нет. Вот и я нет. А оно есть!
+21
-4
+17
Удивительно, но Погребняк в том числе и культурно повлиял на Россию, ведь строки "Рост 187, национальность Раша" отзываются в сердце каждого неравнодушного...
+15
-2
+13
Ответ Андрей Балабаев
Ощущаешь влияние Овечкина? Нет. Вот и я нет. А оно есть!
Влияние Овечкина:

Овечкин в 2017: 🗣️ "Я поеду на Олимпиаду несмотря ни на что, это моя страна!🇷🇺"

Фанаты: 👏👏👏Саня единственный кто из нхл кто так может сказать и надавить на лигу, Мужик епт💪💪💪

2018 - Овечкин подтвердил, что НЕ поедет на ОИ-2018❌😒

Журналист: "Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ"😅

Балабольство и лживые обещания, вот всё влияние, какое Овечкин оказывает на Россию :)
+18
-6
+12
Овечкин - даже не самый влиятельный хоккеист в России.
Самый влиятельный забивает по 8 шайб за один матч в НХЛ, будучи при этом дзюдоистом.
+11
-1
+10
Овечкин скорее в США, чем в России больше влиятельный...
+7
-2
+5
Овечкин после завершения карьеры там и останется))
У него из Русского разве что имя )))
+2
0
+2
Ответ Maturmalai
Овечкин - даже не самый влиятельный хоккеист в России. Самый влиятельный забивает по 8 шайб за один матч в НХЛ, будучи при этом дзюдоистом.
И то влияет только сам на себя.
+1
0
+1
Ответ Вячеслав Припузов
Овечкин скорее в США, чем в России больше влиятельный...
Хоккей - нишевый продукт в США, так что тоже мимо
+1
0
+1
А как же Царь 👑 Саня Мостовой?
+1
0
+1
Самый влиятельный человек и спортсмен - Путин! 💯%
+1
0
+1
А этот Кураньи чеканить то хоть умеет ?
+1
0
+1
Вот Кураньи настоящий динамовец
0
0
0
Мнение бывшего легионера футболиста всем интересно, но в нашей стране только один спортсмен очень влиятельный. Даю подсказку: он в хоккей играет 😄
0
0
0
Ответ Роман Миловидов
Первый раз слышу. Откуда эти строчки?
Если вбить строки в поиске, то сразу выдаст всю инфу) Цитировать не буду - бан на 3 дня мне ни к чему.
0
0
0
Самый многолетплатящий в бюджет США россиянин!
0
0
0
А как же Игнатьев?
0
0
0
Ответ Verhovn
Мнение бывшего легионера футболиста всем интересно, но в нашей стране только один спортсмен очень влиятельный. Даю подсказку: он в хоккей играет 😄
На татами?
0
0
0
Не знаю, в чем его влияние в России
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий