Кевин Кураньи: «Овечкин – самый влиятельный человек и спортсмен в России. Из футболистов отмечу Павлюченко, Погребняка и Аршавина»
Кевин Кураньи назвал Александра Овечкина самым влиятельным человеком в России.
«Самый влиятельный человек и спортсмен в России – хоккеист Александр Овечкин. Самый главный и узнаваемый российский спортсмен. Он многое дал мировому и российскому хоккею.
Если брать футболистов, то отмечу Павлюченко, Погребняка и Аршавина. Они поменяли футбол в России и сделали его по-настоящему топовым», – сказал бывший нападающий футбольного «Динамо» и сборной Германии.
Овечкин в 2017: 🗣️ "Я поеду на Олимпиаду несмотря ни на что, это моя страна!🇷🇺"
Фанаты: 👏👏👏Саня единственный кто из нхл кто так может сказать и надавить на лигу, Мужик епт💪💪💪
2018 - Овечкин подтвердил, что НЕ поедет на ОИ-2018❌😒
Журналист: "Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ"😅
Балабольство и лживые обещания, вот всё влияние, какое Овечкин оказывает на Россию :)
Самый влиятельный забивает по 8 шайб за один матч в НХЛ, будучи при этом дзюдоистом.
У него из Русского разве что имя )))