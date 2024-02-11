Кевин Кураньи: «Овечкин – самый влиятельный человек и спортсмен в России. Из футболистов отмечу Павлюченко, Погребняка и Аршавина»

Кевин Кураньи назвал Александра Овечкина самым влиятельным человеком в России.

«Самый влиятельный человек и спортсмен в России – хоккеист . Самый главный и узнаваемый российский спортсмен. Он многое дал мировому и российскому хоккею.

Если брать футболистов, то отмечу Павлюченко, Погребняка и Аршавина. Они поменяли футбол в России и сделали его по-настоящему топовым», – сказал бывший нападающий футбольного «Динамо» и сборной Германии.

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