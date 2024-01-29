«Он просто охреневший. Уберите этого товарища – ездит с жвачкой, что-то бубнит». Разин про оператора домашних матчей «Амура»

Андрей Разин назвал охреневшим оператора домашних матчей «Амура».

«Металлург» проиграл « » (6:7) в Хабаровске в матче Фонбет чемпионата .

– После каждой пропущенной шайбы «Металлурга» на вас было жалко, больно смотреть на видеокубе. На вашем лице был весь спектр эмоций.

– Спасибо оператору.

Хотелось бы еще сказать – вот этот вот товарищ, который ездит с камерой, и от которого достается… Пострадал судья Наумов, сейчас Самонов, в прошлом году Да Коста.

Вы уберите, пожалуйста, этого товарища. У меня нет другого слова – он просто охреневший. Он с жвачкой ездит, что-то бубнит.

Хоккеисты – тоже люди. Если человек работает в офисе, например, он уставший, и к нему подойдет какой-то дядя с камерой или с телефоном с жвачкой и что-то пробубнит – какая может быть реакция у человека?

А этот товарищ ведет себя просто некорректно. Или пусть он себя ведет нормально и подъезжает…

Я был на Кубке Шпенглера – человек в белом костюме выезжает, его не видно вообще, он профессионально работает.

Этот… Такое ощущение, есть хоккеисты, судьи – и вот этот товарищ еще звезда. У вас еще есть танцующий тигренок.

Три звезды матча – тигренок, этот товарищ и сегодняшняя оборона, – сказал главный тренер « » .

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