«Он просто охреневший. Уберите этого товарища – ездит с жвачкой, что-то бубнит». Разин про оператора домашних матчей «Амура»

Теги Металлург Мг Амур КХЛ Стефан Да Коста Андрей Разин Денис Наумов Александр Самонов брань контент Хоккей

Андрей Разин назвал охреневшим оператора домашних матчей «Амура».

«Металлург» проиграл «Амуру» (6:7) в Хабаровске в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– После каждой пропущенной шайбы «Металлурга» на вас было жалко, больно смотреть на видеокубе. На вашем лице был весь спектр эмоций.

– Спасибо оператору.

Хотелось бы еще сказать – вот этот вот товарищ, который ездит с камерой, и от которого достается… Пострадал судья Наумов, сейчас Самонов, в прошлом году Да Коста.

Вы уберите, пожалуйста, этого товарища. У меня нет другого слова – он просто охреневший. Он с жвачкой ездит, что-то бубнит.

Хоккеисты – тоже люди. Если человек работает в офисе, например, он уставший, и к нему подойдет какой-то дядя с камерой или с телефоном с жвачкой и что-то пробубнит – какая может быть реакция у человека?

А этот товарищ ведет себя просто некорректно. Или пусть он себя ведет нормально и подъезжает…

Я был на Кубке Шпенглера – человек в белом костюме выезжает, его не видно вообще, он профессионально работает.

Этот… Такое ощущение, есть хоккеисты, судьи – и вот этот товарищ еще звезда. У вас еще есть танцующий тигренок.

Три звезды матча – тигренок, этот товарищ и сегодняшняя оборона, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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19 комментариев
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Не зря Шатунов его ненавидел.)
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Уберите зрителей, мешают
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один раз случайность, два раза совпадение, третье - закономерность. к каким то другим операторам в лиге есть претензии? вроде нет.
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Ответ Водяра
Не зря Шатунов его ненавидел.)
Сэр, вы ходите по очень тонкому юмору! Снимаю шляпу! 🤣
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Ответ Федя Букин
Уберите зрителей, мешают
Нет, зрители не мешают. Они на лед не рвутся.
Но если оператор мешает хоккеистам на льду, то его надо отстранить, найти другого.
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А вы не пропускайте больше по 7 шайб темболее от команды которая проиграла 9 матчей подряд и редко больше двух шайб забывала....
+12
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проигрывать человек не умеет
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Ответ WD 40
Сэр, вы ходите по очень тонкому юмору! Снимаю шляпу! 🤣
Блестяще
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Не зря самонов его послал походу 😁
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Оборону нужно заменить на Разина в этой трехзвездной системе координат 😂
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Круто, оператору - уважение! Растрясет этих зажравшихся «звезд».
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Типичный Разин)
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Он вовсе и не снимал.
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Не хило у Андрюши полыхает)
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Секретное оружие Амура?…🤔
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А тигренок то чем ему не угодил? Оборону с вратарями отвлекал что ли?
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Помню в Хабаровске как-то даже охранник привлек к себе внимание. Майкла Джексона станцевал. Своеобразный подход у клуба, надо отдать должное
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Тигрёнок стоял в обороне, жевал и бубнил?
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