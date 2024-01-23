Директор «Лады» о том, почему не подписывает контракты по ходу сезона: «Ак Барс» кого-то переподписывает, СКА – тоже. Зачем? Они никуда не денутся»

Теги Ак Барс Лада СКА Рафик Якубов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Рафик Якубов объяснил, почему не подписывает контракты в ходе сезона.

– Можете рассказать о вашей позиции не подписывать новые контракты с игроками по ходу сезона?

– Это мой принцип работы. У нас одна команда, мы делаем одну работу.

Вот с кем-то продлим контракт, а с кем-то не продлим. Разногласия могут начаться, все же друг с другом общаются. У нас сейчас такой сезон, еще два месяца работы – убеждай.

Единичные случаи, что может какая-то звездочка вырасти. Но он так и так уйдет.

Если агент знает, что игрок может играть в топ-клубе, то он ему скажет не подписывать контракт.

Я сейчас читаю, что Казань кого-то переподписывает, СКА тоже. Зачем? Они к апрелю никуда не денутся. А если захотят уйти, то они уйдут, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну ну)))))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий