Директор «Лады» о том, почему не подписывает контракты по ходу сезона: «Ак Барс» кого-то переподписывает, СКА – тоже. Зачем? Они никуда не денутся»
Рафик Якубов объяснил, почему не подписывает контракты в ходе сезона.
– Можете рассказать о вашей позиции не подписывать новые контракты с игроками по ходу сезона?
– Это мой принцип работы. У нас одна команда, мы делаем одну работу.
Вот с кем-то продлим контракт, а с кем-то не продлим. Разногласия могут начаться, все же друг с другом общаются. У нас сейчас такой сезон, еще два месяца работы – убеждай.
Единичные случаи, что может какая-то звездочка вырасти. Но он так и так уйдет.
Если агент знает, что игрок может играть в топ-клубе, то он ему скажет не подписывать контракт.
Я сейчас читаю, что Казань кого-то переподписывает, СКА тоже. Зачем? Они к апрелю никуда не денутся. А если захотят уйти, то они уйдут, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.