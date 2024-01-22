Ривс о том, что не играет за «Торонто»: «Это неприятно. Никто не любит смотреть хоккей, когда твоя команда выходит биться. Я это ненавижу»

Райан Ривс сказал, что его бесит пребывание в запасе «Торонто».

37-летний нападающий забил 1 гол в 21 матче за «Лифс» в текущем сезоне при полезности «минус 11», 16 минутах штрафа и 7:20 в среднем на льду.

В декабре игрок получил травму колена. По данным CapFriendly, он остается в списке травмированных. При этом сам хоккеист настаивает, что уже готов играть.

«Да, я готов уже пару недель. Почему я не играю – не ко мне вопрос. Это неприятно. Никто не любит смотреть хоккей, когда твоя команда выходит биться. Я это ненавижу. Но я ничего не могу с этим поделать. Не знаю точно, какова ситуация, и что будет дальше. Думаю, надо просто набраться терпения.

Я говорил со своими агентами. У меня в карьере бывало всякое, но сейчас, наверное, один из самых сложных моментов. Я так думаю. Но я могу контролировать только то, что зависит от меня. А к определению состава на игры я не имею никакого отношения. Так что я не могу сидеть и жаловаться на судьбу», – сказал .

Контракт форварда с канадским клубом действует до завершения сезона-2025/26. Кэпхит – 1,35 миллиона долларов.