Ручкин о 7 поражениях «Спартака» в 8 последних матчах: «Никакой паники у нас нет, все серии когда‑то заканчиваются. Мы верим в свою игру»

Теги Спартак КХЛ Матч ТВ Семен Ручкин Хоккей

Семен Ручкин высказался о неудачной серии «Спартака».

19 января красно-белые уступили «Авангарду» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (1:3). Это седьмое поражение москвичей в восьми последних матчах.

– Не знаю, чего нам не хватило для победы. Игры была равная, но мы допустили много ошибок, за которые «Авангард» нас наказал.

– Как удается справляться с давлением из‑за череды травм и не самого лучшего отрезка в чемпионате?

– Что нам еще остается делать? Мы спокойно выходим и играем. Никакой паники у нас нет. Да, произошла ситуация с травмами, но во многих командах есть травмированные игроки. Ничего особенного в нашей ситуации нет.

– Какая сейчас обстановка в команде, все‑таки вы проиграли семь из восьми последних матчей?

– Все серии когда‑то заканчиваются, главное – что мы верим в свою игру, а тренерский штаб нас поддерживает. Скоро все будет нормально, – сказал защитник «Спартака». 

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