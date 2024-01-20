Кин о 100-м матче за «Спартак»: «Чувствую настоящим гладиатором, рад играть за такую великую команду»

Джоуи Кин высказался о достижении отметки в 100 матчей за «Спартак».

Игра против «Авангарда» в Фонбет Чемпионате КХЛ (1:3) стала юбилейной для американского защитника.

«Вау, у меня уже сто игр? Удивительно. Я себя чувствую настоящим гладиатором, рад играть за такую великую команду! Нам не удалось победить, к сожалению, поэтому настроение не очень! Хочется выигрывать в каждом матче.

Я сегодня чаще к атаке подключался? (Смеется). Конечно, я хотел отличиться и принести очки команде. Но мои основные функции – все-таки оборона, уже потом я об атаке думаю.

Какой самый памятный матч из ста? Каждый матч особенный, хочу отметить наших болельщиков. В этом сезоне их больше, чем в прошлом! Поэтому играть одно удовольствие, они очень громкие, мы чувствуем их поддержку», – сказал Кин.