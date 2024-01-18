Вратарь «Авангарда» Хомченко о 4:1 с ЦСКА: «В меньшинстве ребята здорово блокируют броски, помогают постоянно, на себя ловят. Общий вклад в победу» 

Теги Авангард ЦСКА КХЛ Павел Хомченко Хоккей

Павел Хомченко высказался после матча с ЦСКА (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Меньше 30 сэйвов за матч не делаю? Да прекрасно играется, постоянные броски, всегда в игре, в тонусе. Все отлично в этом плане. 

Да, второй период получился самым трудным и для меня, и в целом для команды, ЦСКА взвинтил темп, много моментов создавал. Хорошо, что мы выстояли и добились в итоге победы. 

Я полностью доволен нашей командой, в меньшинстве ребята здорово блокируют броски, помогают постоянно, на себя ловят. Общий вклад в победу», – сказал вратарь «Авангарда».

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2 комментария
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Да Павел вообще молодчик! Если чесно после его подписания совсем не верилось, что он возможно номер Один станет к ПО. В чемпионский год ведь тоже с Шимоном такая же ситуация вышла! выиграл конкуренцию за место основного вратаря и стал одним из главных героев плей-офф!!! Возможно это ЗНАК?!)))
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я думаю сейчас у нас 3вратаря,примерно одного уровня.
только Мишуров может еще вырасти,Проскуряков травматичен,а Хомченко пока,как мне кажется на их фоне самый,стабильный
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