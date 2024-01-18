Вратарь «Авангарда» Хомченко о 4:1 с ЦСКА: «В меньшинстве ребята здорово блокируют броски, помогают постоянно, на себя ловят. Общий вклад в победу»
Павел Хомченко высказался после матча с ЦСКА (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Меньше 30 сэйвов за матч не делаю? Да прекрасно играется, постоянные броски, всегда в игре, в тонусе. Все отлично в этом плане.
Да, второй период получился самым трудным и для меня, и в целом для команды, ЦСКА взвинтил темп, много моментов создавал. Хорошо, что мы выстояли и добились в итоге победы.
Я полностью доволен нашей командой, в меньшинстве ребята здорово блокируют броски, помогают постоянно, на себя ловят. Общий вклад в победу», – сказал вратарь «Авангарда».
только Мишуров может еще вырасти,Проскуряков травматичен,а Хомченко пока,как мне кажется на их фоне самый,стабильный