Козлов о поражении от «Куньлуня»: «Видно, что «Салават» был уставший эмоционально и физически. Но мы должны делать разницу, играя в большинстве»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Виктор Козлов высказался о поражении от «Куньлуня».

«Салават Юлаев» уступил со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Непростой матч для нас, четвертая игра через день.

Было видно, что ребята эмоционально и физически ребята были уставшие. Не хватало в завершении, чтобы полезть в середину в зоне атаки, самому бросить.

Соперник хорошо обороняется, не пускает середину. Семь раз играя в большинстве, мы должны были делать разницу и забивать.

– Мог ли кто-то из игроков отнестись высокомерно к сопернику?

– Не думаю. «Куньлунь» – хорошая, рабочая команда, игроки обучены игре в обороне.

У них много североамериканцев, которые знают, как сыграть вязко под воротами. Соперник знает, на что способны наши хоккеисты.

Так что не думаю, что было предвзятое отношение у наших игроков.

– Когда вы видите, что у команды не ладится игра, как вы решаете в раздевалке – добавить эмоций или надо довериться игрокам?

– В раздевалке пытаемся подобрать слова, чтобы помочь. То, что проходило в предыдущих матчах, сегодня этого не хватало.

Передачи перехватывались, и приходилось бежать обратно. Это та игра, которая придаст нам опыта.

Не бывает, чтобы всегда матчи шли так, как мы хотим, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

8 комментариев
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Ответ sveta1987
как долго еще будут держать кольцова тренером большинства? второй год одно и та же возня без бросков🧐
Есть одна идея. Надо писать письма ☝️
+2
0
+2
Нормальная и динамичная игра , но просто Дракончикам сегодня победа уж очень нужна была. Парни наши молодцы. Если заметили всё трое легов чаще всех выходили. Отсюда вновь вопрос.Почему ребят дружно на сезон следущий не переподписываем. Не Тормозите Башир и Ко.
+1
0
+1
К сожалению большинство ноль.
0
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0
как долго еще будут держать кольцова тренером большинства? второй год одно и та же возня без бросков🧐
0
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Игра конечно с первых минут не пошла, много брака в передачах, шайба не долетает до клюшки в несколько сантиметров, неудачные отскоки и т.д., быстрей забыть такую игру и двигаться дальше, будут еще победы...
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Нужно было просто, как сейчас модно говорить играть в свою игру. Не знаю, кому как, но видно когда СЮ играет а когда просто тупо проводит время на льду, с бесмысленными передачами и фуфлыжными бросками.Извените уважаемые, но как - то так.
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Ответ Ачиваков Марат
Нужно было просто, как сейчас модно говорить играть в свою игру. Не знаю, кому как, но видно когда СЮ играет а когда просто тупо проводит время на льду, с бесмысленными передачами и фуфлыжными бросками.Извените уважаемые, но как - то так.
👌🏻Слив
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