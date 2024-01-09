Козлов о поражении от «Куньлуня»: «Видно, что «Салават» был уставший эмоционально и физически. Но мы должны делать разницу, играя в большинстве»

Виктор Козлов высказался о поражении от «Куньлуня».

« » уступил со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата .

– Непростой матч для нас, четвертая игра через день.

Было видно, что ребята эмоционально и физически ребята были уставшие. Не хватало в завершении, чтобы полезть в середину в зоне атаки, самому бросить.

Соперник хорошо обороняется, не пускает середину. Семь раз играя в большинстве, мы должны были делать разницу и забивать.

– Мог ли кто-то из игроков отнестись высокомерно к сопернику?

– Не думаю. « » – хорошая, рабочая команда, игроки обучены игре в обороне.

У них много североамериканцев, которые знают, как сыграть вязко под воротами. Соперник знает, на что способны наши хоккеисты.

Так что не думаю, что было предвзятое отношение у наших игроков.

– Когда вы видите, что у команды не ладится игра, как вы решаете в раздевалке – добавить эмоций или надо довериться игрокам?

– В раздевалке пытаемся подобрать слова, чтобы помочь. То, что проходило в предыдущих матчах, сегодня этого не хватало.

Передачи перехватывались, и приходилось бежать обратно. Это та игра, которая придаст нам опыта.

Не бывает, чтобы всегда матчи шли так, как мы хотим, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» .