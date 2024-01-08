Леонид Тамбиев: «Знали, что «Авангард» будет менять вратаря, под это двух защитников поставили. Говорили, что нельзя с первого вбрасывания отдавать шайбу»

Тренер «Адмирала» высказался о проигранном овертайме в матче с «Авангардом».

Владивостокская команда потерпела поражение в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ (1:2 ОТ).

«Считаю, что хороший матч мы провели, содержание игры было неплохое. Но опять наша беда – реализация. Лишний пас, качество броска, хладнокровия не хватает и, наверное, мастерства. А так, доволен ребятами, очко они точно заслужили против такой мастеровитой команды.

Мы не рассчитывали, что будет овертайм, но когда он наступил, то знали, что « » будет менять вратаря. Мы под это и двух защитников поставили. Еще и говорили ребятам, что нельзя им с первого вбрасывания сразу отдавать шайбу. Ну что тут сделаешь.

Чего не хватает «Адмиралу», чтобы побеждать в овертайме? С каждым соперником по-разному. Конкретно сегодня нужно было выстоять и забить в пустые ворота. Шайба ведь была у нашего нападающего, нужно было добавить ногами, закрыть корпусом. То есть сыграть правильно в эпизоде, не отбрасываться», – сказал главный тренер « » .