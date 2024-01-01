Журналистка Бенжамин считает, что «Тампа» не выйдет в плей-офф: «9 из 10 выходов в плей-офф при Купере, два Кубка Стэнли – неплохо. Но всему хорошему приходит конец»

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

Журналистка сайта НХЛ предположила, что «Тампа» не выйдет в плей-офф НХЛ.

«С сезона 2013/14 – первого полного сезона эпохи Джона Купера в «Тампе» – «Лайтнинг» 9 раз за 10 сезонов выходили в плей-офф Кубка Стэнли, шесть раз играли в финале Восточной конференции, четыре раза играли в финале Кубка Стэнли и дважды выиграли трофей. Неплохо.

Но всему хорошему приходит конец, и я думаю, что сейчас пришло время.

Прогнозирую, что «Лайтнинг» пропустят плей-офф впервые с 2017 года», – считает автор официального сайта НХЛ Амалия Бенжамин.

На данный момент «Тампа» находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 41 балл в 38 матчах регулярного чемпионата.

7 комментариев
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Я с этой дамой согласен. Играют в 2 звена. Василевский играет ниже своего уровня. Сергачев косячит. Так то ничего фатального. Но на востоке им просто не хватает глубины состава. Тут привет ген мену, который отдал слишком много за Жанно.
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О том же думал при просмотре матча с Монреалем. 3-4 звенья сырые, у молодых мастерства нет, предписанные роли качественно они исполнить не могут. Черняк часто травмитрован, Хедман стал медленнее. Стэмкос эффективен только в большинстве, в равных частенько привозит (как раз привёз с Монреалем). Шири нет. Василевский не на своём уровне и близко, вероятно, хотя сменщик не так и плох.
Первые два звена и большинство хороши, но этого в нынешней НХЛ маловато. Если не будут попадать в плей-офф, подумают о том, чтоб трейдануть Стемкоса в контендер взамен на молодого забивного игрока.
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Ответ Александр Богомолов
Я с этой дамой согласен. Играют в 2 звена. Василевский играет ниже своего уровня. Сергачев косячит. Так то ничего фатального. Но на востоке им просто не хватает глубины состава. Тут привет ген мену, который отдал слишком много за Жанно.
А какие-то клубы играют в большее количество звеньев? Стандартный расклад по меркам НХЛ, 2 звена созидают, одно рабочие лошадки и одно сугубо оборонительное или тафгаи.
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Ответ Александр Богомолов
Я с этой дамой согласен. Играют в 2 звена. Василевский играет ниже своего уровня. Сергачев косячит. Так то ничего фатального. Но на востоке им просто не хватает глубины состава. Тут привет ген мену, который отдал слишком много за Жанно.
Позвольте полюбопытствовать, а чем бы помогли сейчас те драфт пики, которые Тампа отдала за Жанно и как бы улучшилась сейчас "глубина состава", если бы Жанно не было?

За Жанно Тампа отдала 3 драфт-пика (3-й, 4-й и 5-й раунды) 2023 года, 1 драфт пик 2024 года и 1 драфт-пик 2025 года. Получила игрока третьего звена.

Вот мне просто любопытно. Я не первый раз читаю мнение, что "ЖББ виноват в том, что у Тампы сейчас меньше глубина, потому что он отдал слишком много за Жанно". И пока никто так и не смог объяснить, чем бы пресловутой "глубине состава" в ЭТОМ сезоне помогли бы 3 поздних драфт-пика на драфте 2023, 2 драфт-пика будущих сезонов, вкупе с ОТСУСТВИЕМ Жанно.

Тампа в третье звено ставила бы пять драфт пиков кататься вместо Жанно? Глубина бы от этого улучшилась? Просто любопытно.
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Болею за тампу, но, все к этому и идёт. Нет глубины состава. Куч хоть 150 очков может набрать, но это не спасёт.
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Ответ Александр Сабреков
О том же думал при просмотре матча с Монреалем. 3-4 звенья сырые, у молодых мастерства нет, предписанные роли качественно они исполнить не могут. Черняк часто травмитрован, Хедман стал медленнее. Стэмкос эффективен только в большинстве, в равных частенько привозит (как раз привёз с Монреалем). Шири нет. Василевский не на своём уровне и близко, вероятно, хотя сменщик не так и плох. Первые два звена и большинство хороши, но этого в нынешней НХЛ маловато. Если не будут попадать в плей-офф, подумают о том, чтоб трейдануть Стемкоса в контендер взамен на молодого забивного игрока.
Я давно пришёл к мысли, что стэмкоса и хедмана надо менять. За них можно много получить и быть ещё пару лет претендента ми на бидон, с учётом праймового куча.
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Ответ Александр Сабреков
О том же думал при просмотре матча с Монреалем. 3-4 звенья сырые, у молодых мастерства нет, предписанные роли качественно они исполнить не могут. Черняк часто травмитрован, Хедман стал медленнее. Стэмкос эффективен только в большинстве, в равных частенько привозит (как раз привёз с Монреалем). Шири нет. Василевский не на своём уровне и близко, вероятно, хотя сменщик не так и плох. Первые два звена и большинство хороши, но этого в нынешней НХЛ маловато. Если не будут попадать в плей-офф, подумают о том, чтоб трейдануть Стемкоса в контендер взамен на молодого забивного игрока.
самые молодые в составе Лайтнинг: по дате рождения:
Хэйгл 27.08.98
Сергачёв 25.06.98
Пербикс 15.06.98
Сирелли 15.07.97
Жанно 29.05.97
Черняк 28.05.97
тут трое двукратных обладателей КС.
скорее опытных в боттом набрали не тех в летнем призыве.
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