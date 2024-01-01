Журналистка Бенжамин считает, что «Тампа» не выйдет в плей-офф: «9 из 10 выходов в плей-офф при Купере, два Кубка Стэнли – неплохо. Но всему хорошему приходит конец»

Журналистка сайта НХЛ предположила, что «Тампа» не выйдет в плей-офф НХЛ.

«С сезона 2013/14 – первого полного сезона эпохи Джона Купера в « » – «Лайтнинг» 9 раз за 10 сезонов выходили в плей-офф Кубка Стэнли, шесть раз играли в финале Восточной конференции, четыре раза играли в финале Кубка Стэнли и дважды выиграли трофей. Неплохо.

Но всему хорошему приходит конец, и я думаю, что сейчас пришло время.

Прогнозирую, что «Лайтнинг» пропустят плей-офф впервые с 2017 года», – считает автор официального сайта НХЛ Амалия Бенжамин.

На данный момент «Тампа» находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 41 балл в 38 матчах регулярного чемпионата.