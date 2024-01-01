Журналистка Бенжамин считает, что «Тампа» не выйдет в плей-офф: «9 из 10 выходов в плей-офф при Купере, два Кубка Стэнли – неплохо. Но всему хорошему приходит конец»
Журналистка сайта НХЛ предположила, что «Тампа» не выйдет в плей-офф НХЛ.
«С сезона 2013/14 – первого полного сезона эпохи Джона Купера в «Тампе» – «Лайтнинг» 9 раз за 10 сезонов выходили в плей-офф Кубка Стэнли, шесть раз играли в финале Восточной конференции, четыре раза играли в финале Кубка Стэнли и дважды выиграли трофей. Неплохо.
Но всему хорошему приходит конец, и я думаю, что сейчас пришло время.
Прогнозирую, что «Лайтнинг» пропустят плей-офф впервые с 2017 года», – считает автор официального сайта НХЛ Амалия Бенжамин.
На данный момент «Тампа» находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 41 балл в 38 матчах регулярного чемпионата.
Первые два звена и большинство хороши, но этого в нынешней НХЛ маловато. Если не будут попадать в плей-офф, подумают о том, чтоб трейдануть Стемкоса в контендер взамен на молодого забивного игрока.
За Жанно Тампа отдала 3 драфт-пика (3-й, 4-й и 5-й раунды) 2023 года, 1 драфт пик 2024 года и 1 драфт-пик 2025 года. Получила игрока третьего звена.
Вот мне просто любопытно. Я не первый раз читаю мнение, что "ЖББ виноват в том, что у Тампы сейчас меньше глубина, потому что он отдал слишком много за Жанно". И пока никто так и не смог объяснить, чем бы пресловутой "глубине состава" в ЭТОМ сезоне помогли бы 3 поздних драфт-пика на драфте 2023, 2 драфт-пика будущих сезонов, вкупе с ОТСУСТВИЕМ Жанно.
Тампа в третье звено ставила бы пять драфт пиков кататься вместо Жанно? Глубина бы от этого улучшилась? Просто любопытно.
Хэйгл 27.08.98
Сергачёв 25.06.98
Пербикс 15.06.98
Сирелли 15.07.97
Жанно 29.05.97
Черняк 28.05.97
тут трое двукратных обладателей КС.
скорее опытных в боттом набрали не тех в летнем призыве.