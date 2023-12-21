Федор Канарейкин: «Шансы у «Витязя» на попадание в плей-офф призрачные. Пробуксовка в Минске с прямым конкурентом – серьезный удар по амбициям»

Федор Канарейкин оценил шансы «Витязя» попасть в плей-офф Кубка Гагарина-2024.

Клуб занимает 11-е место в таблице Западной конференции.

«Шансы у «Витязя» на попадание в плей-офф призрачные. Борьбу за восьмую строчку, мне кажется, они проиграли. Сложно будет туда попасть, проигрывая прямому конкуренту. Третий раз за сезон они уступили минскому « ».

У команды был плохой старт, сменился тренер, был удачный отрезок из побед. В первый сезон с ходу толкнуть команду в плей-офф Кубка Гагарина возможно, но трудно.

Здесь уже определенный период пройден с новым тренерским штабом. Была пауза в регулярном чемпионате, которая давала возможность поработать с командой, привести ее в оптимальное состояние.

Пробуксовка в Минске с прямым конкурентом – серьезный удар по амбициям. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но шансы призрачные», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.