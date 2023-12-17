Курьянов о продлении контракта с Проскуряковым: «Илья работал, ждал шанса и, выйдя на лед, игрой добавил уверенности команде»

Теги Авангард Антон Курьянов Илья Проскуряков КХЛ Хоккей

Антон Курьянов прокомментировал продление контракта.

«Илья является примером профессионального отношения к делу. Он работал, ждал своего шанса и когда вышел на лед, своей надежной игрой добавил уверенности всей команде.

Перед паузой в чемпионате Проскуряков вышел на первое место среди вратарей лиги по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности. Помог ему в этом не только опыт.

То, как он общается с партнерами, выкладывается на тренировках, готовится к играм, говорит об огромном желании побеждать. А это именно то, что нужно «Авангарду».

В будущем мы видим в Илье не только надежный последний рубеж, но и наставника молодых вратарей нашей вертикали», – сказал генменеджер «Авангарда».

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1 комментарий
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Илья молодец. Как человек мне импонирует и как оказалось в рамке ещё не сказал последнего слова. Удачи в плей-офф
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