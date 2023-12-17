Курьянов о продлении контракта с Проскуряковым: «Илья работал, ждал шанса и, выйдя на лед, игрой добавил уверенности команде»

Антон Курьянов прокомментировал продление контракта.

«Илья является примером профессионального отношения к делу. Он работал, ждал своего шанса и когда вышел на лед, своей надежной игрой добавил уверенности всей команде.

Перед паузой в чемпионате Проскуряков вышел на первое место среди вратарей лиги по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности. Помог ему в этом не только опыт.

То, как он общается с партнерами, выкладывается на тренировках, готовится к играм, говорит об огромном желании побеждать. А это именно то, что нужно « ».

В будущем мы видим в не только надежный последний рубеж, но и наставника молодых вратарей нашей вертикали», – сказал генменеджер «Авангарда».